Inscrições do concurso TSE Unificado terminam nesta quinta-feira (18); veja detalhes

Terminam nesta quinta-feira (18) as inscrições do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral. Os interessados devem se candidatar através do portal do Cebraspe — banca organizadora do certame.

O certame oferta 395 vagas, com oportunidades para o nível superior e salários de até R$ 13.994,78.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais, entre eles o do Ceará e o do Distrito Federal. Somente o TRE do estado de Tocantins ficou de fora da seleção.

>> VEJA EDITAL

As provas, antes previstas para setembro, foram adiadas para o dia 8 de dezembro de 2024.

Inscrição

A inscrição custa R$ 130 para o cargo de analista judiciário e R$ 85 para o cargo de técnico judiciário. O pagamento da taxa deve ser realizado por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site do Cebraspe. O documento pode ser pago em qualquer banco, nas casas lotéricas e nos Correios.

Já o pagamento por Pix deve ser realizado com o QR Code apresentado na GRU Cobrança disponibilizada no endereço eletrônico.

Cargos, especialidades e salários

Do total de vagas do concurso público, 126 são para o cargo de analista judiciário e as demais 269 para a função de técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva.

Para a primeira função o salário inicial é de R$ 13.994,78, já para a outra o valor varia entre R$ 8.529,65 e R$ 9.773,56.

As oportunidades abrangem formados em diversos cursos superiores, como Direito, Ciências Contábeis, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Medicina, Engenharia Civil e Odontologia.

Detalhamento sobre as oportunidades:

Analista judiciário

Área administrativa, com especialidade em contabilidade (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em arquitetura (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em arquivologia (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em biblioteconomia (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em enfermagem (30 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em engenharia civil (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em engenharia elétrica (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em engenharia mecânica (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em estatística (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em medicina - clínica médica (20 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em medicina - psiquiátrica (20 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em medicina - medicina do trabalho (20 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade odontologia (30 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em psicologia (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em serviço social (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em tecnologia da informação (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área jurídica (40 horas) - R$ 13.994,78;

Área administrativa (40 horas) - R$ 13.994,78;

Técnico judiciário