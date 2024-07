Concurso TSE Unificado tem prova adiada; confira nova data

O Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral teve a data alterada e agora deve ocorrer no dia 8 de dezembro de 2024. A informação foi confirmada com publicação do edital no Diário Oficial da União desta terça-feira (16). Ao todo, são 412 vagas.

Segundo o TSE, a alteração já estava prevista desde a posse da nova presidência do tribunal, com o objetivo de conceder maior segurança aos candidatos e um prazo mais longo de preparação para as provas.

Veja também Papo Carreira Mais Médicos: programa oferta 196 vagas em territórios indígenas com bolsas a partir de R$ 14 mil Papo Carreira Concurso da UFRPE tem 50 vagas e salários de até R$ 4,5 mil; veja edital

Com a nova data de prova, também foi recalculado o prazo para nomeação dos aprovados. Antes marcada para junho de 2025, ela deve acontecer no mês de julho do mesmo ano, um mês após a divulgação do resultado final do exame.

"Esses prazos decorreram da necessidade que os realizadores do certame precisam para ultimar todas as providências e fases do concurso, além de formular as alterações decorrentes da ampliação do número de vagas inicialmente oferecidas", informou o TSE.

Inscrições para concurso TSE Unificado

O prazo para a inscrição dos candidatos continua o mesmo, até esta quinta-feira (18), no site do Cebraspe. A inscrição custa R$ 130 para o cargo de analista judiciário e R$ 85 para o cargo de técnico judiciário.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site do Cebraspe. Conforme o edital, a guia deverá ser impressa, para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de inscrição on-line. O documento pode ser pago em qualquer banco, nas casas lotéricas e nos Correios.

Já o pagamento por Pix deve ser realizado com o QR Code apresentado na GRU Cobrança disponibilizada no endereço eletrônico.

Confira abaixo onde serão distribuídas as vagas: