Câmara Municipal de Itapajé abre concurso público com 10 vagas e salário de até R$ 3 mil; edital

A Câmara Municipal de Itapajé está com 10 vagas de concurso público abertas com salários entre R$ 1,4 mil R$ 3 mil. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior em áreas como direito, ciências contábeis e administração.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (17) e seguem até o próximo dia 18 de agosto no site da Universidade Patativa, organizadora do certame.

>>> Leia o edital

Os cargos são:

Auxiliar de Serviços Gerais: 2 vagas

Vigia: 4 vagas

Intérprete de Libras: 2 vagas

Agente de Controle Interno: 1 vaga

Agente de Recursos Humanos: 1 vaga

Os interessados no concurso devem pagar a taxa de inscrição de R$ 80 para nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 140 para nível superior completo.

A prova será objetiva e acontece no dia 8 de setembro. Os cargos de nível superior terão prova de títulos, quando os aprovados na primeira etapa devem enviar o Curriculum Vitae Simplificado nos dias 21 e 22 de outubro.

O resultado do concurso sai no dia 8 de novembro.