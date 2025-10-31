Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Foto mostra dois policiais civis realizando a prisão de um suspeito, que veste a camisa do time de futebol Flamengo, em Itapajé, no Interior do Ceará

Segurança

Homem é preso por matar empresário que não pagou valor exigido pela facção Comando Vermelho no CE

A vítima teria transferido apenas R$ 400 para os criminosos, que passaram a cobrar uma mensalidade de R$ 1 mil para atuar na região

Messias Borges 24 de Agosto de 2025
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
Foto de dois corpos de vítimas de chacina em Itapajé, na Rua Romão Ferreira Lima, próximo a pichação da facção PCC

Segurança

Vítimas de chacina em Itapajé eram membros do Comando Vermelho e teriam sido atraídas para emboscada

Os quatro corpos foram encontrados com marcas de disparos de arma de fogo. Porém, a Polícia não encontrou munições deflagradas no local

Messias Borges 01 de Agosto de 2025
Pessoas mortas em chacina na cidade de itapajé. corpos estão embaçados.

Segurança

Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina em Itapajé, no interior do Ceará

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (31)

Redação 31 de Julho de 2025
Foto de acidente em Itapajé onde repórter descobriu que seu irmão era vítima de acidente fatal que ele saiu para cobrir

Ceará

Repórter vai cobrir acidente fatal em Itapajé e descobre que o próprio irmão morreu

O irmão do radialista dirigia uma motocicleta e não sobreviveu ao se envolver em uma colisão frontal com um caminhão

Matheus Facundo 01 de Julho de 2025
Foto da jovem Marina Mota, morta a tiros em Itapajé, no Interior do Ceará

Segurança

Mulher é morta a tiros dentro de casa em Itapajé, no Interior do Ceará

A Polícia Civil apura se o crime se tratou de um feminicídio ou teve outra motivação

Redação 07 de Junho de 2025
Alunos do terceiro ano são homenageados por escola pública no interior do Ceará às vésperas do Enem

Ceará

Homenagem surpresa de familiares emociona alunos do 3º ano em escola pública do CE; veja vídeo

Os estudantes estavam na reta final de preparação para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10)

Paulo Roberto Maciel* 09 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Itapajé?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Itapajé?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
1 2 3