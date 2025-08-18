Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:18)
Papo Carreira
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará
Legenda: Há vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade
Foto: Shutterstock

Ceará está com diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (18). Há oportunidade para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a R$ 14 mil.

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Abriram nesta segunda-feira (4) as inscrições do concurso público da Universidade Estadual do Ceará (Uece) direcionado a professores temporários e substitutos. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de agosto, exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). O valor da taxa é de R$ 150.

Além de preencher o formulário eletrônico no ato da inscrição, os candidatos precisarão anexar cópias digitalizadas dos seguintes documentos:

  • Identidade;
  • Histórico escolar (da graduação ou pós-graduação, conforme o perfil da vaga);
  • Diploma ou certificado da maior titulação concluída.

Confira mais detalhes da seleção nos editais abaixo:

>>> Edital para professor substituto

>>> Edital para professor temporário

ITA Fortaleza

concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com vagas em Fortaleza teve as inscrições prorrogadas. Os cargos de pesquisador possibilitam inscrição até esta sexta, enquanto para professor e técnico até 22 de agosto

A remuneração para o concurso varia até R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho. As oportunidades na Capital cearense são dividas em: 

  • 40 vagas para professores (nível superior);
  • 5 para pesquisadores (nível superior);
  • 12 para técnicos (nível médio/técnico).

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do ITA

>>> Veja editais completos

Prefeitura de Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza abriu seleção para professores substitutos em diversas áreas específicas, para cadastro de reserva. As inscrições seguem até 20 de agosto, e contemplam especialidades como:

  • Artes
  • Ciências
  • Educação Física
  • Educação Física Bilíngue
  • Ensino Religioso
  • Geografia
  • História
  • Língua Inglesa
  • Matemática
  • Língua Portuguesa 

Para se inscrever, os interessados devem acessar o canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, e pagar uma taxa de inscrição de R$ 120.

Os selecionados serão contratados por tempo determinado, recebendo proporcionalmente à carga horária trabalhada. Conforme o Edital nº 138/2025, o valor da hora/aula é de R$ 33,82. Há também a possibilidade de concessão de auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08)

teaser image
Papo Carreira

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

Caririaçu - Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Caririaçu, no Interior do Ceará, está com concurso público voltado ao preenchimento de sete vagas imediatas. As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.000,00. A carga horária é de 40h semanais.

Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, a banca organizadora. As inscrições seguem até próximo domingo, 24 de agosto.

É necessário pagar uma taxa de R$ 80,00 a R$ 150,00 para formalizar a inscrição. O valor varia conforme o cargo pretendido.

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.

Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), abre, nesta segunda-feira (4), as inscrições para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências. 

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para um concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51

>>> Edital completo

SOP-CE

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) publicou edital de processo seletivo simplificado que oferece 61 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.

Prefeitura de Itapajé

Terminam nesta terça-feira (19) as inscrições do processo seletivo de novos bolsistas da Prefeitura de Itapajé, no Litoral Oeste do Estado. As oportunidades são apenas para cadastro reserva.

Os selecionados irão atuar no projeto Esporte, Arte e Vida, direcionado à Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município, como monitores. A remuneração é de R$ 800 com carga horária de 30h semanais, a ser cumprida no contraturno das atividades escolares.

A seleção prevê cumprimento de contrato por três meses, com possibilidade de renovação. Para participar, basta se apresentar na sede da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejuv), no Centro de Itapajé.

>>> Confira o edital

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

Assuntos Relacionados
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Fachada de um campus da UECE
Papo Carreira

Uece abre 239 vagas para professores temporários e substitutos; veja como participar

Aprovados irão atuar em Fortaleza e no Interior do estado

Redação
Há 2 horas
pessoa estudando
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08)

Certames são para diversas áreas e níveis de ensino

Redação
15 de Agosto de 2025
foto de resort de luxo da Rede Carmel Hotéis
Papo Carreira

Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

Projeto oferece capacitação em hotelaria

Redação
14 de Agosto de 2025
Aula de balé com crianças na Vidança
Papo Carreira

Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista

As oportunidades englobam artes marciais, corte e costura e artes visuais

Redação
13 de Agosto de 2025
foto do projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, do Inec), com oficinas gratuitas em agricultura urbana com foco no empreendedorismo feminino
Papo Carreira

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O projeto irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social

Redação
12 de Agosto de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular
Papo Carreira

Governo autoriza concurso IBGE para 2025 e edital deve ser divulgado em breve; confira detalhes

No total, serão mais de 9 mil vagas temporárias de nível médio

Raísa Azevedo
12 de Agosto de 2025
Curso da Universidade de Fortaleza
Papo Carreira

Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)

Redação
12 de Agosto de 2025
Fachada do MPSP
Papo Carreira

MPSP publica edital para cargo de Analista de Promotoria com salário inicial de R$ 13,5 mil

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação

Renato Bezerra
11 de Agosto de 2025
Agente Social Mais Infância
Papo Carreira

Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 31 de agosto

Redação
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo gabarito ilustrando concursos e seleção abertas no ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Oportunidades ofertam salários de até R$ 14 mil

Carol Melo
11 de Agosto de 2025
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova
Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro
08 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova
Papo Carreira

Concursos em Pernambuco: Confira 5 editais abertos em 2025

Diversas oportunidades no segundo semestre

Fachada do ITA
Papo Carreira

ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho

Redação
08 de Agosto de 2025
Hospital da Rede Oto
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Redação
08 de Agosto de 2025
Provas de concurso público
Papo Carreira

Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa

Redação
08 de Agosto de 2025
Sistema Verdes Mares
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida

Redação
07 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem de uma prova de concurso para matéria sobre Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)
Papo Carreira

Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)

Resultado estava previsto para ser divulgado após às 17h

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
Fachada do campus IFPE Recife
Papo Carreira

IFPE abre concurso público com 100 vagas para professor e salários de até R$ 13,2 mil

As oportunidades exigem nível superior e contemplam 38 áreas de formação

Renato Bezerra
06 de Agosto de 2025