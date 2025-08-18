Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)
Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA
O Ceará está com diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (18). Há oportunidade para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a R$ 14 mil.
Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Abriram nesta segunda-feira (4) as inscrições do concurso público da Universidade Estadual do Ceará (Uece) direcionado a professores temporários e substitutos. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de agosto, exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). O valor da taxa é de R$ 150.
Além de preencher o formulário eletrônico no ato da inscrição, os candidatos precisarão anexar cópias digitalizadas dos seguintes documentos:
- Identidade;
- Histórico escolar (da graduação ou pós-graduação, conforme o perfil da vaga);
- Diploma ou certificado da maior titulação concluída.
Confira mais detalhes da seleção nos editais abaixo:
>>> Edital para professor substituto
>>> Edital para professor temporário
ITA Fortaleza
O concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com vagas em Fortaleza teve as inscrições prorrogadas. Os cargos de pesquisador possibilitam inscrição até esta sexta, enquanto para professor e técnico até 22 de agosto.
A remuneração para o concurso varia até R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho. As oportunidades na Capital cearense são dividas em:
- 40 vagas para professores (nível superior);
- 5 para pesquisadores (nível superior);
- 12 para técnicos (nível médio/técnico).
As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do ITA.
Prefeitura de Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção para professores substitutos em diversas áreas específicas, para cadastro de reserva. As inscrições seguem até 20 de agosto, e contemplam especialidades como:
- Artes
- Ciências
- Educação Física
- Educação Física Bilíngue
- Ensino Religioso
- Geografia
- História
- Língua Inglesa
- Matemática
- Língua Portuguesa
Para se inscrever, os interessados devem acessar o canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, e pagar uma taxa de inscrição de R$ 120.
Os selecionados serão contratados por tempo determinado, recebendo proporcionalmente à carga horária trabalhada. Conforme o Edital nº 138/2025, o valor da hora/aula é de R$ 33,82. Há também a possibilidade de concessão de auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.
Veja também
Caririaçu - Câmara Municipal
A Câmara Municipal de Caririaçu, no Interior do Ceará, está com concurso público voltado ao preenchimento de sete vagas imediatas. As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.000,00. A carga horária é de 40h semanais.
Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, a banca organizadora. As inscrições seguem até próximo domingo, 24 de agosto.
É necessário pagar uma taxa de R$ 80,00 a R$ 150,00 para formalizar a inscrição. O valor varia conforme o cargo pretendido.
Prefeitura de São João do Jaguaribe
No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.
Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.
CPMR
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), abre, nesta segunda-feira (4), as inscrições para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.
Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.
CRBio 5ª Região
O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para um concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.
As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51
SOP-CE
A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) publicou edital de processo seletivo simplificado que oferece 61 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.
Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.
Prefeitura de Itapajé
Terminam nesta terça-feira (19) as inscrições do processo seletivo de novos bolsistas da Prefeitura de Itapajé, no Litoral Oeste do Estado. As oportunidades são apenas para cadastro reserva.
Os selecionados irão atuar no projeto Esporte, Arte e Vida, direcionado à Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município, como monitores. A remuneração é de R$ 800 com carga horária de 30h semanais, a ser cumprida no contraturno das atividades escolares.
A seleção prevê cumprimento de contrato por três meses, com possibilidade de renovação. Para participar, basta se apresentar na sede da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejuv), no Centro de Itapajé.
*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita