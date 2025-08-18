Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

O Ceará está com diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (18). Há oportunidade para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a R$ 14 mil.

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Abriram nesta segunda-feira (4) as inscrições do concurso público da Universidade Estadual do Ceará (Uece) direcionado a professores temporários e substitutos. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de agosto, exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). O valor da taxa é de R$ 150.

Além de preencher o formulário eletrônico no ato da inscrição, os candidatos precisarão anexar cópias digitalizadas dos seguintes documentos:

Identidade;

Histórico escolar (da graduação ou pós-graduação, conforme o perfil da vaga);

Diploma ou certificado da maior titulação concluída.

Confira mais detalhes da seleção nos editais abaixo:

>>> Edital para professor substituto

>>> Edital para professor temporário

ITA Fortaleza

O concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com vagas em Fortaleza teve as inscrições prorrogadas. Os cargos de pesquisador possibilitam inscrição até esta sexta, enquanto para professor e técnico até 22 de agosto.

A remuneração para o concurso varia até R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho. As oportunidades na Capital cearense são dividas em:

40 vagas para professores (nível superior);

5 para pesquisadores (nível superior);

12 para técnicos (nível médio/técnico).

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do ITA.

>>> Veja editais completos

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção para professores substitutos em diversas áreas específicas, para cadastro de reserva. As inscrições seguem até 20 de agosto, e contemplam especialidades como:

Artes

Ciências

Educação Física

Educação Física Bilíngue

Ensino Religioso

Geografia

História

Língua Inglesa

Matemática

Língua Portuguesa

Para se inscrever, os interessados devem acessar o canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, e pagar uma taxa de inscrição de R$ 120.

Os selecionados serão contratados por tempo determinado, recebendo proporcionalmente à carga horária trabalhada. Conforme o Edital nº 138/2025, o valor da hora/aula é de R$ 33,82. Há também a possibilidade de concessão de auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Caririaçu - Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Caririaçu, no Interior do Ceará, está com concurso público voltado ao preenchimento de sete vagas imediatas. As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.000,00. A carga horária é de 40h semanais.

Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, a banca organizadora. As inscrições seguem até próximo domingo, 24 de agosto.

É necessário pagar uma taxa de R$ 80,00 a R$ 150,00 para formalizar a inscrição. O valor varia conforme o cargo pretendido.

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.

Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025