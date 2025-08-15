Diário do Nordeste
Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08)

Certames são para diversas áreas e níveis de ensino

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
pessoa estudando
Legenda: Concursos estão abertas em várias cidades
Foto: TippaPatt/Shutterstock

Nesta semana, concursos públicos abriram e outros permaneceram com inscrições abertas para diversos cargos e níveis de escolaridade. A novidade é o edital do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) para Analista de Promotoria II - Agente de Promotoria. 

CONCURSO DO MPSP 

Os interessados no concurso do MPSP têm entre esta quinta-feira (14) e o dia 15 de setembro para realizar a inscrição no site da Fundação Vunesp, que é a banca organizadora do certame. 

>>> Veja edital 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 181,00, mas doadores de sangue poderão solicitar isenção de pagamento. 

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e dissertativa, ambas marcadas para o dia 23 de novembro, além de investigação social e prova oral, em datas que ainda serão definidas. 

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 13.581,75, para uma jornada de 40 horas semanais. Os aprovados ainda terão como benefícios auxílio-alimentação de R$ 1.450,00 e auxílio-saúde no valor de R$ 2.037,26. 

OUTROS CONCURSOS JÁ ABERTOS NO CEARÁ E NO BRASIL 

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.

Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), está com inscrições abertas para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências. 

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com vagas abertas para um concurso público com 300 oportunidades, direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

>>> Edital completo

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51.

 

