Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

Projeto oferece capacitação em hotelaria

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:42)
Papo Carreira
foto de resort de luxo da Rede Carmel Hotéis
Legenda: A rede de hotelaria, presente no litoral cearense, está no mercado desde 2011
Foto: Divulgação

A Rede Carmel Hotéis, empresa de resorts de luxo no Ceará, anunciou a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos na área de hotelaria. Ao todo, serão ofertadas 90 vagas, destinadas ao público que busca se capacitar e ingressar no mercado de trabalho hoteleiro.

As formações do EduCarmel 2025 são voltadas para as regiões de Aquiraz e Caucaia, municípios que abrigam unidades da Rede Carmel Hotéis e onde as capacitações serão realizadas.

A iniciativa é gratuita e aberta para a comunidade. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário por meio deste link.

Os cursos abrangem as áreas de alimentos e bebidas, cozinha, governança e hospitalidade, áreas fundamentais para a operação da hotelaria de alto padrão.

Aulas começam em setembro 

 As aulas irão ocorrer de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h, totalizando 8 horas/aula. As primeiras turmas irão começar em setembro e as vagas são limitadas.

Ao final da formação do EduCarmel 2025, todos os participantes receberão certificado de conclusão. Os cursos são destinados a pessoas maiores de 18 anos.

"A ação reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e econômico das regiões onde atua, oferecendo conhecimento prático e qualificação profissional para potencializar oportunidades no setor de turismo e hotelaria", afirmou a diretoria da Rede Carmel Hotéis.

Serviço 

Cursos gratuitos em Alimentos e Bebidas, Cozinha, Governança e Hospitalidade

  • Público-alvo: maiores de 18 anos;
  • Data: segunda a quinta-feira, das 14h às 16h (8h/aula);
  • Início das turmas: setembro;
  • Certificado: incluso
  • Vagas: limitadas
  • Realização: Rede Carmel Hotéis
  • Inscrições por meio deste link.
