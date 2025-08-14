Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

A Rede Carmel Hotéis, empresa de resorts de luxo no Ceará, anunciou a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos na área de hotelaria. Ao todo, serão ofertadas 90 vagas, destinadas ao público que busca se capacitar e ingressar no mercado de trabalho hoteleiro.

As formações do EduCarmel 2025 são voltadas para as regiões de Aquiraz e Caucaia, municípios que abrigam unidades da Rede Carmel Hotéis e onde as capacitações serão realizadas.

A iniciativa é gratuita e aberta para a comunidade. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário por meio deste link.

Os cursos abrangem as áreas de alimentos e bebidas, cozinha, governança e hospitalidade, áreas fundamentais para a operação da hotelaria de alto padrão.

Veja também Negócios Fortaleza receberá primeiro hotel City Express, da Marriott, com investimento de R$ 80 milhões Papo Carreira Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

Aulas começam em setembro

As aulas irão ocorrer de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h, totalizando 8 horas/aula. As primeiras turmas irão começar em setembro e as vagas são limitadas.

Ao final da formação do EduCarmel 2025, todos os participantes receberão certificado de conclusão. Os cursos são destinados a pessoas maiores de 18 anos.

"A ação reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e econômico das regiões onde atua, oferecendo conhecimento prático e qualificação profissional para potencializar oportunidades no setor de turismo e hotelaria", afirmou a diretoria da Rede Carmel Hotéis.

Serviço

Cursos gratuitos em Alimentos e Bebidas, Cozinha, Governança e Hospitalidade