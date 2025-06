Grupo Carmel investe R$ 100 milhões para expandir resort de luxo em Aquiraz

O grupo cearense Carmel, rede de hotelaria de luxo, investirá R$ 100 milhões para reestruturar e expandir o Carmel Charme Resort, em Aquiraz. As intervenções já deverão ter início em agosto deste ano.

O plano inclui a ampliação do terreno, modernização das instalações já existentes e construção de novas unidades de hospedagem.

Atualmente, o hotel opera com 35 acomodações distribuídas em 12 mil metros quadrados. Com a aquisição de terrenos vizinhos, a área total passará a superar 20 mil metros quadrados, com aproximadamente 250 metros de frente para o mar.

Mais unidades e geração de empregos

O projeto prevê a transformação das atuais 35 unidades em 20 apartamentos com metragem maior. A expansão adicionará ainda 32 vilas privativas, cada uma com piscina, jardim e jacuzzi. Ao fim da reestruturação, o número de unidades subirá para 52.

A mega reforma também remodelará toda a área comum do empreendimento.

Durante o período de obras, a expectativa é de geração de mais de 300 empregos diretos. Após a reabertura, o resort deverá absorver 40 novos colaboradores para sua equipe fixa.

Nova estrada estimula investimento

A direção do Grupo Carmel ressalta que a decisão de investimento considera, além do notório crescimento econômico na área de Aquiraz e proximidades, o anúncio do Governo do Estado para a construção de uma nova estrada sobre o Rio Catu, entre Praias Belas e Prainha.

A via, com extensão prevista de 3,27 km, deverá encurtar o trajeto entre Fortaleza e Aquiraz, que hoje exige um desvio de cerca de 18 km pela CE-040, facilitando o acesso para moradores e turistas.

O Grupo detém ainda o Carmel Taíba Exclusive Resort e o Carmel Cumbuco Resort.