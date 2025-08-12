Governo autoriza concurso IBGE para 2025 e edital deve ser divulgado em breve; confira detalhes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta terça-feira (12), a abertura de concurso público para o preenchimento de 9.580 vagas temporárias de nível médio. A autorização do certame foi publicada no Diário Oficial da União.

A banca organizadora do concurso IBGE temporário é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No total, serão ofertadas 8.480 vagas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e outras 1100 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade.

A previsão é que o edital seja publicado no prazo de 6 meses, contado a partir da publicação da portaria desta terça (12). O recrutamento vai acontecer por meio de um processo seletivo simplificado.

Segundo comunicado no DOU, os aprovados serão contratados para "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

O prazo de duração dos contratos será de até 1 ano, prorrogável desde que o prazo total não exceda 2 anos. Os salários dos cargos ainda não foram divulgados.

Confira vagas do concurso IBGE temporário

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Total de vagas: 8.480

Supervisor de Coleta e Qualidade

Total de vagas: 1.100

O último concurso do IBGE ocorreu em 2023, quando o instituto realizou um certame para contratação de 8.141 funcionários temporários para a elaboração de pesquisas.

Em 2024, o IBGE ofertou 895 vagas por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o chamado "Enem dos concursos".