MPSP publica edital para cargo de Analista de Promotoria com salário inicial de R$ 13,5 mil
Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) divulgou edital de concurso público com 15 vagas imediatas para o cargo de Analista de Promotoria II - Agente de Promotoria, e formação de cadastro de reserva. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11).
Cargos e salários do edital
Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 13.581,75, para uma jornada de 40 horas semanais.
Os aprovados ainda terão como benefícios auxílio-alimentação de R$ 1.450,00 e auxílio-saúde no valor de R$ 2.037,26.
Cronograma
Interessados podem se inscrever no período de 14 de agosto a 15 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp. A banca organizadora do certame ainda não divulgou edital próprio.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 181,00, mas doadores de sangue poderão solicitar isenção de pagamento.
Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e dissertativa, ambas marcadas para o dia 23 de novembro, além de investigação social e prova oral, em datas que ainda serão definidas.