O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) divulgou edital de concurso público com 15 vagas imediatas para o cargo de Analista de Promotoria II - Agente de Promotoria, e formação de cadastro de reserva. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11).

Cargos e salários do edital

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 13.581,75, para uma jornada de 40 horas semanais.

Os aprovados ainda terão como benefícios auxílio-alimentação de R$ 1.450,00 e auxílio-saúde no valor de R$ 2.037,26.

>> Veja edital

Veja também Papo Carreira Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância Papo Carreira Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Cronograma

Interessados podem se inscrever no período de 14 de agosto a 15 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp. A banca organizadora do certame ainda não divulgou edital próprio.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 181,00, mas doadores de sangue poderão solicitar isenção de pagamento.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e dissertativa, ambas marcadas para o dia 23 de novembro, além de investigação social e prova oral, em datas que ainda serão definidas.