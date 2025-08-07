Diário do Nordeste
AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:51)
Papo Carreira
Jaleco com emblema do SUS
Legenda: Interessados tem até o dia 25 de agosto para se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu edital de seleção pública para contratar 130 profissionais que atuarão na sede da instituição, em Brasília, além de formar cadastro reserva. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 22 de agosto. A aplicação das provas está prevista para 12 de outubro, sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Do total de vagas, 24 são destinadas a candidatos de nível médio, para o cargo de auxiliar de gestão, e 106 para nível superior, como analista de gestão. Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50.

As oportunidades para nível superior abrangem as áreas de:

  • Administração
  • Advocacia
  • Arquitetura
  • Comunicação Social
  • Contabilidade
  • Design Gráfico
  • Enfermagem do Trabalho
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia de Segurança do Trabalho
  • Medicina do Trabalho
  • Psicologia
  • Saúde Pública
  • Tecnologia da Informação

Os contratados atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com carga horária de 40 horas semanais, compondo o quadro efetivo da Agência.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas negras (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%). Ter experiência prévia no Sistema Único de Saúde (SUS) e na saúde indígena será considerado um diferencial no processo seletivo.

As inscrições e o edital completo, incluindo os conteúdos programáticos, estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas.

Distribuições de vagas

As contratações serão feitas sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com carga horária de 40 horas semanais.

O edital reserva:

  • 25% das vagas para pessoas negras,
  • 3% para indígenas,
  • 2% para quilombolas,
  • 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Candidatos que se autodeclararem negros, indígenas ou quilombolas passarão por procedimentos de confirmação após aprovação nas provas. Da mesma forma, pessoas com deficiência passarão por perícia médica e análise de documentação específica.

O processo seletivo será composto por:

  • Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
  • Avaliação de experiência profissional (classificatória)
  • Perícia médica (para PcDs)
  • Heteroidentificação (para cotistas raciais e étnicos).

O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Cronograma – Processo Seletivo AgSUS 2025

Publicação do edital:
5 de agosto de 2025

Período de inscrições:
De 5 a 25 de agosto de 2025 (até as 16h, horário de Brasília)

Solicitação de isenção da taxa de inscrição:
De 5 a 7 de agosto de 2025

Divulgação do resultado preliminar da isenção:
13 de agosto de 2025

Período para recursos contra o indeferimento da isenção:
14 e 15 de agosto de 2025

Divulgação do resultado final da isenção:
19 de agosto de 2025

Último dia para pagamento da taxa de inscrição:
26 de agosto de 2025

Divulgação dos locais de prova:
3 de outubro de 2025

Aplicação da prova objetiva:
12 de outubro de 2025 (tarde)

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva:
13 de outubro de 2025

Período para interposição de recursos contra o gabarito:
14 e 15 de outubro de 2025

Resultado final da prova objetiva e convocação para avaliação de títulos/experiência:
6 de novembro de 2025

Divulgação do resultado final do processo seletivo:
3 de dezembro de 2025

