IFPE abre concurso público com 100 vagas para professor e salários de até R$ 13,2 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de Professor/a de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

As oportunidades exigem nível superior e contemplam 38 áreas de formação. A remuneração inicial varia de R$ 3.090,43 a R$ 13.216,85, a depender da jornada de trabalho e da titulação do docente.

Do total de vagas ofertadas, 73 são destinadas à ampla concorrência, 23 para ações afirmativas raciais e étnicas e 4 vagas são reservadas especificamente para pessoas com deficiência (PcD).

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Prefeitura de São João do Jaguaribe abre concurso público com salários de até R$ 11 mil Papo Carreira CNU 2025: Ceará é o terceiro estado no Nordeste com mais inscrições no 'Enem dos Concursos'

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas de 12 a 28 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), banca responsável pela execução do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 220,00 e poderá ser paga via Pix ou boleto bancário até o dia 29 de agosto.

Será concedida isenção do pagamento da taxa às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, e aos doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. A solicitação deve ser feita entre os dias 12 e 18 de agosto.

O certame será composto por três etapas: prova objetiva, que será aplicada em 19 de outubro, além de prova prática de desempenho didático-pedagógico, e prova de títulos.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de dezembro de 2025. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.