Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O projeto irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto do projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, do Inec), com oficinas gratuitas em agricultura urbana com foco no empreendedorismo feminino
Legenda: O projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres acontece entre os meses de agosto a novembro
Foto: Divulgação

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec), com o apoio do Ministério das Mulheres, anunciou a oferta de oficinas gratuitas em agricultura urbana e geração de renda sustentável com foco no empreendedorismo feminino.

O projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres será realizado entre os meses de agosto a novembro e irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais. 

As oficinas vão ocorrer no bairro Itaperi, em Fortaleza, na unidade experimental do Ecoinec, espaço de práticas de agroecologia urbana, voltadas para sustentabilidade, educação ambiental e segurança alimentar.

As aulas já começam no próximo sábado (16), com oficinas práticas, cursos de qualificação e participação em feiras para exposição e venda de produtos cultivados pelas participantes.

Para se inscrever, é preciso entrar em contato com a instituição por meio do Whatsapp, no número (85) 99179-8506.

Veja também

teaser image
Ingrid Coelho

Apicultora do sertão do Ceará vendia produção em hospital e hoje leva mel cearense para o mundo

teaser image
Zoeira

Cearense de Senador Pompeu ganha padaria completa no Domingão com Huck

Fases

Na primeira fase do programa, serão ofertadas 120 vagas distribuídas em 12 turmas, com oficinas temáticas aos sábados, abordando temas como: Agricultura Urbana para Todos, Compostagem Doméstica Sustentável e Hortas Agroecológicas: Manejo Sustentável em Casa.

Já na segunda etapa, das 120 mulheres, 50 serão selecionadas para o curso de Geração de Renda Sustentável e Inclusiva, com 64 horas-aula, também aos sábados, a partir de outubro. Nesta fase, será ofertada formação em cidadania, empreendedorismo feminino e agroecologia aplicada.

Durante o programa, as mulheres poderão expor e comercializar seus produtos em quatro feiras comunitárias, com estrutura e apoio do Inec.

Períodos das oficinas 

Verde em Casa: Agricultura Urbana para Todos (03h)

Datas: 16, 23 e 30 de agosto/ 06 de setembro 

Solo Vivo: Compostagem Doméstica Sustentável (03h)

Datas: 13, 20 e 27 de setembro / 04 de outubro 

Hortas Agroecológicas: Manejo Sustentável em Casa (03h)

Datas: 11, 18 e 25 de outubro / 08 de novembro

Serviço

Ecoinec Agroecologia Mulheres

  • Início das atividades: 16 de agosto de 2025
  • Local: Ecoinec (Rua Bruno Valente, 1195, Itaperi, Fortaleza)
  • Inscrições e informações: (85) 99179-8506 (Whatsapp)
Assuntos Relacionados
foto do projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, do Inec), com oficinas gratuitas em agricultura urbana com foco no empreendedorismo feminino
Papo Carreira

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O projeto irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social

Redação
Há 5 minutos
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular
Papo Carreira

Governo autoriza concurso IBGE para 2025 e edital deve ser divulgado em breve; confira detalhes

No total, serão 9.580 vagas temporárias de nível médio

Raísa Azevedo
Há 1 hora
Curso da Universidade de Fortaleza
Papo Carreira

Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)

Redação
12 de Agosto de 2025
Fachada do MPSP
Papo Carreira

MPSP publica edital para cargo de Analista de Promotoria com salário inicial de R$ 13,5 mil

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação

Renato Bezerra
11 de Agosto de 2025
Agente Social Mais Infância
Papo Carreira

Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 31 de agosto

Redação
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo gabarito ilustrando concursos e seleção abertas no ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Oportunidades ofertam salários de até R$ 14 mil

Carol Melo
11 de Agosto de 2025
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova
Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro
08 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova
Papo Carreira

Concursos em Pernambuco: Confira 5 editais abertos em 2025

Diversas oportunidades no segundo semestre

Fachada do ITA
Papo Carreira

ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho

Redação
08 de Agosto de 2025
Hospital da Rede Oto
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Redação
08 de Agosto de 2025
Provas de concurso público
Papo Carreira

Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa

Redação
08 de Agosto de 2025
Sistema Verdes Mares
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida

Redação
07 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem de uma prova de concurso para matéria sobre Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)
Papo Carreira

Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)

Resultado estava previsto para ser divulgado após às 17h

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
Fachada do campus IFPE Recife
Papo Carreira

IFPE abre concurso público com 100 vagas para professor e salários de até R$ 13,2 mil

As oportunidades exigem nível superior e contemplam 38 áreas de formação

Renato Bezerra
06 de Agosto de 2025
Imagem da farda da polícia militar para matéria sobre resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6) veja que horas
Papo Carreira

Resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6)

Candidatos selecionados receberão salário inicial de R$ 5,5 mil

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
foto de candidatos realizando prova de concurso
Papo Carreira

CNU 2025: Ceará é o terceiro estado no Nordeste com mais inscrições no 'Enem dos Concursos'

O certame registrou 761.528 inscrições, com candidatos de todos os estados brasileiros

Raísa Azevedo
05 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de São João do Jaguaribe abre concurso público com salários de até R$ 11 mil

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de agosto

Renato Bezerra
05 de Agosto de 2025
Carteira de Trabalho
Papo Carreira

Empresa de segurança promove feirão com 300 vagas de emprego na Grande Fortaleza

Evento acontece nesta quarta-feira (6) no CISPIE Eusébio

Redação
05 de Agosto de 2025
Fachada do TCU. Concurso deve divulgar gabarito oficial hoje
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito do Concurso TCU? Veja cronograma

Provas objetivas e discursiva foram aplicadas no último domingo (3)

Renato Bezerra
05 de Agosto de 2025