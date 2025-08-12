Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec), com o apoio do Ministério das Mulheres, anunciou a oferta de oficinas gratuitas em agricultura urbana e geração de renda sustentável com foco no empreendedorismo feminino.

O projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres será realizado entre os meses de agosto a novembro e irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais.

As oficinas vão ocorrer no bairro Itaperi, em Fortaleza, na unidade experimental do Ecoinec, espaço de práticas de agroecologia urbana, voltadas para sustentabilidade, educação ambiental e segurança alimentar.

As aulas já começam no próximo sábado (16), com oficinas práticas, cursos de qualificação e participação em feiras para exposição e venda de produtos cultivados pelas participantes.

Para se inscrever, é preciso entrar em contato com a instituição por meio do Whatsapp, no número (85) 99179-8506.

Fases

Na primeira fase do programa, serão ofertadas 120 vagas distribuídas em 12 turmas, com oficinas temáticas aos sábados, abordando temas como: Agricultura Urbana para Todos, Compostagem Doméstica Sustentável e Hortas Agroecológicas: Manejo Sustentável em Casa.

Já na segunda etapa, das 120 mulheres, 50 serão selecionadas para o curso de Geração de Renda Sustentável e Inclusiva, com 64 horas-aula, também aos sábados, a partir de outubro. Nesta fase, será ofertada formação em cidadania, empreendedorismo feminino e agroecologia aplicada.

Durante o programa, as mulheres poderão expor e comercializar seus produtos em quatro feiras comunitárias, com estrutura e apoio do Inec.

Períodos das oficinas

Verde em Casa: Agricultura Urbana para Todos (03h)

Datas: 16, 23 e 30 de agosto/ 06 de setembro

Solo Vivo: Compostagem Doméstica Sustentável (03h)

Datas: 13, 20 e 27 de setembro / 04 de outubro

Hortas Agroecológicas: Manejo Sustentável em Casa (03h)

Datas: 11, 18 e 25 de outubro / 08 de novembro

Serviço

Ecoinec Agroecologia Mulheres