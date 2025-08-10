Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense de Senador Pompeu ganha padaria completa no Domingão com Huck

Mônica Pinheiro esteve no programa da TV Globo neste domingo (10)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto que contém a empresária cearense Mônica Pinheiro
Legenda: Mônica Pinheiro ganhou uma padaria completa durante participação no Domingão com Huck
Foto: TV Globo/Reprodução

A empresária cearense Mônica Pinheiro ganhou uma série de equipamentos para a sua padaria neste domingo (10) durante participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Na participação no programa de Luciano Huck, a empresária, proprietária da 'Padoca da Mônica', ganhou uma revitalização completa da padaria em que administra junto com o marido, Carlos, no bairro Panamericano, em Fortaleza.

Entre os prêmios, estava material gráfico, equipamentos para padaria, utensílios de cozinha e uma reforma completa no estabelecimento, além de R$ 50 mil para capital de giro.

"A gente tem uma visão gigante, mas faltam equipamentos, que sejam melhores", explica Mônica.

Veja também

teaser image
Zoeira

Velório de Arlindo Cruz reúne centenas no Rio com batucada e ritual de celebração

teaser image
Zoeira

Confira uma lista de filmes sobre paternidade para aproveitar em família

Quem é Mônica Pinheiro?

Natural de Senador Pompeu, no Sertão Central, Mônica foi para o Rio de Janeiro a convite para participar do programa. 

Mônica teve com primeiro emprego o trabalho em um restaurante, onde ganhava R$ 150 por mês. Depois, trabalhou como atendente em padaria e virou gerente desse mesmo negócio.

Tempos depois, a então funcionária da padaria descobriu que o local seria vendido. Ela e o marido compraram a padaria. No começo, juntaram o dinheiro como o 13º salário dela e o dinheiro extra por trabalho em folgas e feriados.

Ela retomou os estudos para conseguir administrar o próprio negócio. A empreendedora atualmente estava precisando reformar a padaria, mas não tinha o dinheiro para isso. Após ganhar os equipamentos, Mônica quer que o local seja sinônimo de "sucesso, produtividade, geração de emprego e referência".

 

Assuntos Relacionados
Foto que contém a empresária cearense Mônica Pinheiro
Zoeira

Cearense de Senador Pompeu ganha padaria completa no Domingão com Huck

Mônica Pinheiro esteve no programa da TV Globo neste domingo (10)

Redação
Há 34 minutos
Imagem de divulgação de Dick Grayson, parceiro de Batman, da série Titãs
Zoeira

Que horas começa 'Titãs' deste domingo (10/08)?

Série conta a história do ex-parceiro de Batman, Dick Grayson

Redação
Há 2 horas
Apresentadora Poliana Abritta
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (10/08)?

Programa começa depois do 'Domingão com Huck'

Redação
10 de Agosto de 2025
Filmes para assistir no Dia dos Pais, como À procura da Felicidade e Herói de Brinquedo
Zoeira

Confira uma lista de filmes sobre paternidade para aproveitar em família

Lista apresenta obras que vão da comédia ao drama, refletindo sobre a paternidade em diferentes épocas

Mylena Gadelha
10 de Agosto de 2025
Apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (10/08)?

Game show é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
10 de Agosto de 2025
Carolina e Sol de Maria cantaram juntas música de Preta Gil
Zoeira

Carolina Dieckmann canta com neta de Preta Gil em renovação de votos de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

Atriz e Sol de Maria emocionaram convidados ao interpretar a música "Sinais de Fogo"

Redação
10 de Agosto de 2025
Virginia e Zé Felipe com os três filhos que têm juntos
Zoeira

Após separação, Virgínia Fonseca homenageia Zé Felipe no Dia dos Pais

O ex-casal está separado desde maio deste ano

Redação
10 de Agosto de 2025
Velório de Arlindo Cruz reúne centenas no Rio de Janeiro
Zoeira

Velório de Arlindo Cruz reúne centenas no Rio com batucada e ritual de celebração

Escolha da família do cantor, antes de cerimônia privada, foi por seguir tradição das religiões de matrizes africanas

Redação
10 de Agosto de 2025
Daniel emocionou ao cantar clássico sertanejo com a filha, Lara
Zoeira

Daniel canta com a filha mais velha no 'Viver Sertanejo'; veja vídeo

O artista celebrou o Dia dos Pais rodeado de toda a família

Redação
10 de Agosto de 2025
Tom Cavalcante com os convidados do programa
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (10)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
10 de Agosto de 2025
Junior Lima é um homem branco e jovem
Zoeira

Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e está em remissão após tratamento intenso

Redação
10 de Agosto de 2025
Gleici atuou ao lado dos atores Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine
Zoeira

Gleici Damasceno atua em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

Vencedora do "BBB 18" vive personagem que disputa amor com protagonista na produção "Amor da Minha Vida", do Disney+

Redação
10 de Agosto de 2025
Sophia é a filha mais velha de Arthur Aguiar
Zoeira

Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

Sophia é fruto do relacionamento do ator com Maíra Cardi

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagens de Faustão com o filho Rodrigo
Zoeira

Filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva homenageia o apresentador no Dia dos Pais

Caçula compartilhou fotos da infância com o apresentador

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem de divulgação do filme Arranha-Céu Coragem Sem Limite
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (10/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
10 de Agosto de 2025
Daniel
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem dos apresentadores Nélson Araújo e Helen Martins no estúdio do programa
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (10/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
10 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025