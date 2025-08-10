Cearense de Senador Pompeu ganha padaria completa no Domingão com Huck

A empresária cearense Mônica Pinheiro ganhou uma série de equipamentos para a sua padaria neste domingo (10) durante participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Na participação no programa de Luciano Huck, a empresária, proprietária da 'Padoca da Mônica', ganhou uma revitalização completa da padaria em que administra junto com o marido, Carlos, no bairro Panamericano, em Fortaleza.

Entre os prêmios, estava material gráfico, equipamentos para padaria, utensílios de cozinha e uma reforma completa no estabelecimento, além de R$ 50 mil para capital de giro.

"A gente tem uma visão gigante, mas faltam equipamentos, que sejam melhores", explica Mônica.

Veja também Zoeira Velório de Arlindo Cruz reúne centenas no Rio com batucada e ritual de celebração Zoeira Confira uma lista de filmes sobre paternidade para aproveitar em família

Quem é Mônica Pinheiro?

Natural de Senador Pompeu, no Sertão Central, Mônica foi para o Rio de Janeiro a convite para participar do programa.

Mônica teve com primeiro emprego o trabalho em um restaurante, onde ganhava R$ 150 por mês. Depois, trabalhou como atendente em padaria e virou gerente desse mesmo negócio.

Tempos depois, a então funcionária da padaria descobriu que o local seria vendido. Ela e o marido compraram a padaria. No começo, juntaram o dinheiro como o 13º salário dela e o dinheiro extra por trabalho em folgas e feriados.

Ela retomou os estudos para conseguir administrar o próprio negócio. A empreendedora atualmente estava precisando reformar a padaria, mas não tinha o dinheiro para isso. Após ganhar os equipamentos, Mônica quer que o local seja sinônimo de "sucesso, produtividade, geração de emprego e referência".