Cearense de Senador Pompeu ganha padaria completa no Domingão com Huck
Mônica Pinheiro esteve no programa da TV Globo neste domingo (10)
A empresária cearense Mônica Pinheiro ganhou uma série de equipamentos para a sua padaria neste domingo (10) durante participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo.
Na participação no programa de Luciano Huck, a empresária, proprietária da 'Padoca da Mônica', ganhou uma revitalização completa da padaria em que administra junto com o marido, Carlos, no bairro Panamericano, em Fortaleza.
Entre os prêmios, estava material gráfico, equipamentos para padaria, utensílios de cozinha e uma reforma completa no estabelecimento, além de R$ 50 mil para capital de giro.
"A gente tem uma visão gigante, mas faltam equipamentos, que sejam melhores", explica Mônica.
Quem é Mônica Pinheiro?
Natural de Senador Pompeu, no Sertão Central, Mônica foi para o Rio de Janeiro a convite para participar do programa.
Mônica teve com primeiro emprego o trabalho em um restaurante, onde ganhava R$ 150 por mês. Depois, trabalhou como atendente em padaria e virou gerente desse mesmo negócio.
Tempos depois, a então funcionária da padaria descobriu que o local seria vendido. Ela e o marido compraram a padaria. No começo, juntaram o dinheiro como o 13º salário dela e o dinheiro extra por trabalho em folgas e feriados.
Ela retomou os estudos para conseguir administrar o próprio negócio. A empreendedora atualmente estava precisando reformar a padaria, mas não tinha o dinheiro para isso. Após ganhar os equipamentos, Mônica quer que o local seja sinônimo de "sucesso, produtividade, geração de emprego e referência".