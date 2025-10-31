Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Registro do público no festival Humaitá Rock.

Verso

Festival em Senador Pompeu celebra 20 anos de música e cultura

Humaitá Rock, criado em 2005, realiza programações da oitava edição neste sábado (11)

João Gabriel Tréz 11 de Outubro de 2025
Ironeide Vidal e Marcia Zomin, Senador Pompeu, salários

PontoPoder

MPCE pede à Justiça suspensão do salário de prefeita, vice e secretários de Senador Pompeu, após aumento de até 35%

Reajuste foi concedido em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Ingrid Campos 28 de Fevereiro de 2025
Viatura da PMCE

Segurança

Cadáver coberto por tampa de caixão é encontrado em Senador Pompeu, no Interior do Ceará

O caso será investigado pela Delegacia Regional de Senador Pompeu, para desvendar a identidade da vítima e as circunstâncias do crime

Redação 28 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Senador Pompeu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Senador Pompeu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Assalto em Senador Pompeu

Segurança

Suspeito de manter refém em assalto no Interior do Ceará é solto um dia após o crime

Caso ocorreu em Senador Pompeu, mas prisão foi registrada em Fortaleza

Redação 08 de Dezembro de 2023
População chegou a registrar imagens do assalto com refém

Segurança

Mulher é feita refém durante assalto a loja em Senador Pompeu, no Ceará

Homens fugiram com vítima em veículo

Redação 05 de Dezembro de 2023
pessoa estudando com caderno e notebook para concurso

Papo Carreira

Concurso da Prefeitura de Senador Pompeu tem 81 vagas com salários de até R$ 10 mil; veja edital

Os cargos vão de analista de sistema a médico psiquiatra

Redação 18 de Outubro de 2023

PontoPoder

Prefeito de Senador Pompeu diz que se jogou na plateia porque 'estava muito emocionado'; veja vídeo

Maurício Pinheiro publicou vídeo para comentar a situação que repercutiu em todo o País

Redação 05 de Setembro de 2023
prefeito de senador pompeu cai ao tentar se jogar para a plateia

PontoPoder

Prefeito se joga na plateia e acaba caindo no chão durante show em Senador Pompeu, no Ceará

A Prefeitura da cidade informou que, apesar da queda, Maurício Pinheiro passa bem

Redação 04 de Setembro de 2023
1 2 3