Cadáver coberto por tampa de caixão é encontrado em Senador Pompeu, no Interior do Ceará

Um cadáver coberto por uma tampa de caixão quebrada foi achado nesta segunda-feira (28) em Senador Pompeu, município do Interior do Ceará. O corpo aparentava estar carbonizado, e em uma área com mato. Ainda não se sabe, porém, se é um cadáver masculino ou feminino.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao local, que fica no bairro Alto da Esperança.

O caso será investigado pela Delegacia Regional de Senador Pompeu, unidade da Polícia Civil, para desvendar a identidade da vítima e as circunstâncias do crime.