Falsa médica é presa e clínica de estética é fechada em Fortaleza

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por suspeita de exercício ilegal da medicina, em Fortaleza. A clínica de estética em que ela atuava foi fechada. Em nota sobre o caso, a PCCE apontou que a captura ocorreu na última sexta-feira (25), em um imóvel de luxo no bairro Parque Iracema.

Equipamentos, medicamentos, anestésicos e máquinas de procedimentos estéticos foram apreendidos no local. A ação foi coordenada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Legenda: A ação foi comandada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) Foto: reprodução/PCCE

A mulher, que não teve a identidade divulgada, já responde por crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a fé pública.

Detalhes sobre a prisão serão repassados em entrevista coletiva marcada para a manhã desta segunda-feira (28).