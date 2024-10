Casal é morto a tiros no bairro Siqueira, em Fortaleza, neste domingo (27)

Um casal foi assassinato a tiros no bairro Siqueira, em Fortaleza. As vítimas trafegavam em via pública, em uma moto, neste domingo (27), quando foram abordadas por homens armados.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do duplo homicídio.

As vítimas, um homem e uma mulher, ainda não foram identificados formalmente. Não há informações sobre quem são os suspeitos e o que motivou o crime.

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão os trabalhos policiais", conforme nota da SSPDS.

O duplo homicídio deve ser investigado pela 2ª delegacia do DHPP. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, para o número 181.