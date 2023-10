Concurso da Prefeitura de Senador Pompeu tem 81 vagas com salários de até R$ 10 mil; veja edital

A Prefeitura de Senador Pompeu abriu concurso público com 81 vagas diretas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 10.051,11, com carga horária de 20 e 40 horas semanais. Há ainda 246 vagas de formação de cadastro reserva (CR).

>>> Leia o edital

As inscrições estão abertas desde a segunda-feira (16) e vão até o próximo dia 5 de novembro no site da Consulpam Concursos, banca organizadora do certame.

Veja também

Conforme o edital, a taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 150. A prova objetiva ocorre no dia 14 de janeiro de 2024, bem como a prova de títulos.

Veja os detalhes das vagas

Médico Veterinário: 1 vaga

Assistente Social: 1 vaga

Bibliotecário: 1 vaga

Instrutor de Libras: 1 vaga

Monitor de Sala de Aula: 15 vagas

Motorista (categoria B): 1 vaga

Motorista (categoria D): 1 vaga

Professor Educação Básica - Ensino Infantil: 3 vagas

Psicólogo: 1 vaga

Psicopedagogo: 1 vaga

Secretário Escolar: 2 vagas

Analista de Sistemas: 1 vaga

Engenheiro Civil: 2 vagas

Agente de Endemias: 4 vagas

Educador Físico: 2 vagas

Enfermeiro: 2 vagas

Fisioterapeuta: 3 vagas

Fonoaudiólogo: 1 vagas

Médico Psiquiatra (CAPS): 1 vaga

Motorista (categoria B): 10 vagas

Nutricionista 2 vagas

Odontólogo PSF: 6 vagas

Psicólogo: 2 vagas

Técnico em Enfermagem: 6 vagas

Técnico em Saúde Bucal: 3 vagas

Terapeuta Ocupacional: 1 vaga

Agente Comunitário de Saúde: 7 vagas

Para concorrer, os interessados terão de comprovar a escolaridade exigida para cada vaga, apresentar registro no conselho da classe trabalhista, além de ter CNH e idade mínima de 18 anos, bem como outros requisitos presentes no edital indicado acima.