UPA de Maracanaú encerra inscrições para seleção com 158 vagas nesta quarta-feira (18); veja edital

A seleção que prevê a contratação de 158 profissionais para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maracanaú encerra as inscrições nesta quarta-feira (18). Os salários variam de R$ 1.379,93 a R$ 3.209,36. De acordo com o edital, os candidatos devem realizar as inscrições por meio do e-mail: selecoes@igcce.com.

Dentre as vagas, estão as de porteiro, motorista de automóvel, recepcionista, técnico em radiologia, técnico de enfermagem, biomédico, enfermeiro e farmacêutico.

>> Veja o edital

A primeira fase constará de uma avaliação por meio de uma prova objetiva específica para cada nível, aplicada para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda fase será uma avaliação do currículo e entrevista, realizadas por profissionais designados pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC). As duas fases serão para todos os cargos de nível fundamental, médio e técnico/superior.

Conforme o edital, as provas objetivas serão aplicadas nos dias 4 e 5 de novembro.

Confira as vagas:

Porteiro: (8)

Copeiro: (4)

Auxiliar de limpeza: (12)

Jardineiro: (1)

Auxiliar de manutenção: (2)

Condutor de ambulância: (4)

Motorista de automóvel: (2)

Auxiliar de almoxarifado: (4)

Recepcionista: (8)

Maqueiro: (8)

Auxiliar de faturamento: (1)

Auxiliar de farmácia: (4)

Auxiliar de laboratório: (4)

Técnico de laboratório: (4)

Técnico de enfermagem: (46)

Técnico em radiologia: (8)

Nutricionista: (1)

Assistente social: (3)

Biomédico: (4)

Enfermeiro: (16)

Farmacêutico: (2)

Requisitos

ter escolaridade conforme o nível do cargo;

ter, na data da inscrição, a idade mínima de 18 (dezoito) anos;

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);

ter conhecimento e experiência nas atribuições estabelecidas na descrição do cargo, conforme o edital.

