Câmara Municipal de Fortaleza deve realizar concurso em 2024, anuncia Gardel Rolim

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, anunciou que nesta terça-feira (17) deve ser realizada reunião para definir "detalhes técnicos" de novo concurso público para a Casa, previsto para o primeiro semestre de 2024. Gardel divulgou o concurso em primeira mão durante o programa Bom Dia Nordeste, na Verdinha.

Além de ocupar vagas ociosas abertas após a saída e a aposentadoria de servidores, o concurso deve ofertar vagas em comissões técnicas da Câmara.

"Isso é um compromisso meu com a Câmara, com a Cidade, para a gente reforçar a equipe técnica da Câmara Municipal. Ter técnicos em Educação, em Saúde, em Orçamento, em Meio Ambiente e Urbanismo... Para que as comissões técnicas possam funcionar com apoio devido, qualificado", informou o presidente da Casa.

Gardel Rolim afirmou que a "parte burocrática" do certame deve ser decidida "nos próximos dias".