Com 1,5 mil vagas, Feira de Carreiras tem segunda edição no Mundo Unifor nesta terça-feira (17)

A segunda edição da Feira de Carreiras Unifor ocorre nesta terça-feira (17), dentro da programação do Mundo Unifor, na Universidade de Fortaleza. Mais de 1.500 vagas de estágio e emprego fazem parte da iniciativa, que é organizada pela Central de Carreiras e Egressos da instituição de ensino.

O evento conta com exposição de estandes de empresas parceiras, palestras e oficinas de elaboração de currículo. A feira começa às 8h30 e segue até 21h, no hall do Bloco D da Unifor.

A iniciativa tem como principal objetivo facilitar o acesso de alunos e egressos dos cursos de graduação e pós-graduação ao mercado de trabalho. No total, mais de 400 organizações participam como parceiras e detentoras de vagas.

Oportunidades

De acordo com a professora Maria Clara Bugarim, vice-reitora de ensino de graduação e pós-graduação, "a Feira de Carreiras é uma iniciativa que visa não só proporcionar um espaço de encontro entre alunos e empresas.

"Pretendemos que, ao final do evento, os alunos se sintam mais confiantes e orientados para ingressar no ambiente profissional", declara a vice-reitora.

A professora Carolina Quixadá, gestora da Central de Carreiras e Egressos, destacou a possibilidade de integração com as empresas parceiras e comemora a chegada da segunda edição da Feira: "Este ano a Feira ocorre durante a programação do Mundo Unifor, então teremos ainda mais interação entre academia e mercado".

Entre as empresas participantes do evento estão: Coco Bambu, Sistema Verdes Mares, Nacional Gás, Esmaltec, Minalba, Cia Máquinas, NUBE, Sumitomo Chemical, EBM Quintto, Formma Contábil, Lab Talent, Serh Consultoria, BravuS - Soluções em Energia, Machado Advogados & Associados, CIEE.

Programação

8h30 às 13h e de 16h30 às 21h - Exposição dos Estandes

8h30 às 09h30 - Oficina de Elaboração de Currículo*

11h20 às 13h - Palestra Planejando Minha Carreira*

15h30 às 17h10 - Oficina Elaboração de Currículo*

* A participação nas oficinas de elaboração de currículo e/ou na palestra de Planejamento de Carreira dará direito a certificado.

Serviço

Feira de Carreiras Unifor 2023