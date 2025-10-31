Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Universidade de Fortaleza realiza evento 12ª edição do Mundo Unifor

Ceará

Mundo Unifor discute inovação e ciência; veja programação

Na 12ª edição, evento é aberto ao público e gratuito, com palestras, oficinas e feiras.

Redação 20 de Outubro de 2025
imagem de autoridades no fórum de boas práticas do Ministério Público.

PontoPoder

Fórum discute boas práticas do MP com ministro do STJ e outras autoridades

Evento reúne integrantes do MP, especialistas e sociedade civil em três dias de debates

Redação 15 de Outubro de 2025
Curso da Universidade de Fortaleza

Papo Carreira

Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)

Redação 12 de Agosto de 2025
Imagem da Colação de Grau da Unifor

Ceará

Unifor celebra Colação de Grau de 1800 concludentes do semestre 2025.1

Participaram da cerimônia estudantes de 38 cursos de graduação e 16 de pós-graduação

Redação 04 de Julho de 2025
Imagem da Universidade de Fortaleza mostrando a entrada principal com alunos circulando. Ambiente acadêmico moderno e inspirador.

Papo Carreira

Unifor oferece 850 bolsas filantrópicas de 50% a 100% para semestre 2025.2

Benefício contempla cursos de graduação presenciais e à distância

Redação 17 de Maio de 2025
Espetáculo teatral de Divertida Mente

Verso

Teatro Celina Queiroz receberá espetáculos infantis ao longo de 2025; veja programação

A iniciativa é da vice-reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor

Redação 13 de Março de 2025
colação de grau na unifor 2024.2

Ceará

Unifor celebra Colação de Grau de 1.500 concludentes do semestre 2024.2

Participaram da cerimônia estudantes de 39 cursos de graduação e 16 de pós-graduação (mestrado e doutorado)

Redação 19 de Dezembro de 2024
obras em complexo da Unifor

Ceará

Estudantes de Engenharia Civil atuam na obra do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz

O megaprojeto de 108.984m² de área a ser construída se transforma em um grande laboratório de práticas acadêmicas para alunos da Universidade de Fortaleza

Redação 11 de Novembro de 2024
Valdecy Urquiza. Quem é Valdecy Urquiza, brasileiro que estudou em Fortaleza e tomou posse como chefe da Interpol

Mundo

Quem é Valdecy Urquiza, brasileiro que estudou em Fortaleza e tomou posse como chefe da Interpol

Delegado da Polícia Federal é formado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor)

Redação 05 de Novembro de 2024
Estudantes da Unifor caminham em frente à fachada da universidade

Papo Carreira

Centro de Formação Profissional da Unifor oferece 550 vagas para 15 cursos gratuitos

As inscrições ocorrem nesta quarta-feira (9). As aulas têm previsão para início no dia 21 deste mês de outubro

Redação 08 de Outubro de 2024
