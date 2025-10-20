Diário do Nordeste
Mundo Unifor discute inovação e ciência; veja programação

Na 12ª edição, evento é aberto ao público e gratuito, com palestras, oficinas e feiras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Universidade de Fortaleza realiza evento 12ª edição do Mundo Unifor
Legenda: Mundo Unifor será realizado no campus da Universidade de Fortaleza entre os dias 20 e 24 de outubro.
Foto: Ares Soares/Unifor.

Maior evento científico e cultural gratuito do Nordeste, o Mundo Unifor começa nesta segunda-feira (20) e segue até sexta (24), no campus da Universidade de Fortaleza, com nomes como Alexandre Pellaes, Carlos Ferreirinhas e Vera Iaconelli já confirmados na programação.

O tema da edição de 2025, "O mundo em conexão: Natureza, Tecnologia e Humanidades", surge com o objetivo de fomentar a integração entre a ciência, cultura e tecnologia, com a reflexão dos impactos das transformações globais no mundo.

Segundo a organização do evento, que já chega à 12ª edição, a grandiosidade do Mundo Unifor "reforça o papel da universidade como vetor de transformação social e acadêmica". 

Na programação, a universidade promoverá, de forma gratuita e aberta ao público, palestras, oficinas, encontros acadêmicos, feiras e outras ações. 

"Queremos que a comunidade acadêmica viva um espaço de aprendizado amplo e profundo, que inspire novos olhares e novas práticas", aponta a vice-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor, Ana Clara Bugarim.

Convidados da 12ª edição

Entre os nomes deste ano, Carlos Ferreirinha, fundador da MCF Consultoria e ex-presidente da Louis Vuitton Brasil, que palestrou nesta manhã sobre a busca por excelência e inovação

Enquanto isso, o pesquisador Alexandre Pellaes discursa sobre a felicidade e o significado no trabalho. Já o contador de histórias visuais Luiz Telles palestra sobre inteligência artificial, citando como a tecnologia exerce poder diante da criatividade.

Já a psicanalista Vera Iaconelli e a juíza Vanessa Cavalieri devem trazer reflexões sobre dimensões emocionais e sociais em conjunto com o desenvolvimento acadêmico.

Confira a programação completa:

Segunda-feira, 20/10

17h20 às 19h - XII Semana da Informação Científica (SIC)
Tema: Organização e planejamento na vida acadêmica
Palestrante: Márcia Eduarda Moreira Bernardino Sérgio
Local: On-line (Google Meet)

19h - Lançamento do Prêmio de Literatura Unifor 2025
Local: Auditório da Biblioteca

Terça-feira, 21/10

9h às 21h - Feira de Carreiras
Local: Hall do Bloco D

17h20 às 19h - XII Semana da Informação Científica (SIC)
Tema: Ética em Inteligência Artificial
Palestrante: Dayanne Albuquerque Araújo
Local: On-line (Google Meet)

18h às 19h - Palestra “Felicidade e Significado no Trabalho”, com Alexandre Pellaes 
Local: Praça Central

Quarta-feira, 22/10

17h20 às 19h - XII Semana da Informação Científica (SIC)
Tema: Escrita científica
Palestrante: Rafaela Pereira de Carvalho
Local: On-line (Google Meet)

18h às 19h - Palestra “A Regeneração da Imaginação em tempos de I.A como capturar o mundo”, com Luiz Telles
Local: Praça Central

Quinta-feira, 23/10

9h às 10h - Oficina “Storytelling e Construção de Marca Pessoal”, com Luiz Telles
Local: Auditório da Biblioteca 

18h às 19h - Palestra "Conexões humanas na era digital: desafios e oportunidades para a mente contemporânea", com Vera Iaconelli 
Local: Praça Central

Sexta-feira, 24/10

10h às 11h - Palestra "Privacidade, redes e proteção: os desafios de crescer num mundo hiperconectado" com Vanessa Cavalieri 
Local: Teatro Celina Queiroz

