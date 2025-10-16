Diário do Nordeste
Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Escrito por
e
Ceará
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Legenda: Camilo Santana, ministro da Educação, destacou os investimentos do governo federal no Ceará.
Foto: Clarice Nascimento/SVM.

Fortaleza e outras 20 cidades cearenses receberão novas creches. Construídos com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os equipamentos foram autorizados nesta quinta-feira (16) e devem beneficiar 8,4 mil estudantes com a criação de 5,6 mil novas matrículas nos dois turnos e outras 2,8 mil em tempo integral.

No total, serão construídas 30 unidades, sendo dez na Capital e outras 20 distribuídas no Interior do Estado. As obras integram uma nova etapa do PAC Seleções, destinada à área de educação, lançada em fevereiro deste ano. A iniciativa prevê R$ 2,3 bilhões de investimentos em todo o Brasil, sendo R$ 1,83 bilhão apenas para construir creches.

O dinheiro, contudo, também deverá ser utilizado pelo governo para adquirir novos ônibus escolares e garantir o transporte dos estudantes da educação básica. Só no Ceará, serão 213 novos ônibus, no total.

"Com essas 30 creches, serão 108 creches novas no Ceará, autorizadas pelo presidente Lula", contabilizou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na solenidade de assinatura do termo de compromisso de construção das unidades.

R$ 101,9 milhões
É o investimento total nas obras das novas creches no Ceará.

"O Brasil é um país profundamente desigual e o governo federal tem batalhado para reduzir essa desigualdade. Ter creches e conseguir construir mais equipamentos de educação gratuitos para a nossa população é um ato extremamente importante", afirmou a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ex-secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

O governador Elmano de Freitas (PT), presente ao ato, ressaltou o diálogo permanente com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro Camilo Santana. "O que está sendo feito aqui é uma ação que está sendo feita em todo o País: a recuperação da educação", afirmou.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foi outra autoridade que destacou a política de investimentos do Ministério da Educação. "Só temos uma palavra: gratidão. Por [Lula] estar dando atenção a tantos pequenos que precisam de um espaço, de uma escola, de uma creche. Para que possamos dar condições de crescimento a eles", disse.

Onde serão construídas as novas creches?

De acordo com o governo, além de Fortaleza, outras 20 cidades do interior do Estado receberão novos centros de educação infantil. Veja a lista completa:

  1. Aracati
  2. Aracoiaba
  3. Aurora
  4. Barbalha
  5. Crateús
  6. Crato
  7. Fortaleza
  8. Guaiúba
  9. Ibiapina
  10. Icapuí
  11. Ipu
  12. Itapajé
  13. Itapipoca
  14. Juazeiro do Norte
  15. Maracanaú
  16. Paracuru
  17. Pedra Branca
  18. Piquet Carneiro
  19. Sobral
  20. Tabuleiro do Norte
  21. Tauá

Ensino superior também terá investimentos estruturantes

O Novo PAC também financia, atualmente, a criação de seis novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em cidades do interior e da Capital e um novo campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) em Baturité, além de obras de melhoria em universidades e institutos federais que já existem.

Veja a lista dos novos campi do IFCE

  • Campos Sales
  • Cascavel
  • Fortaleza (Messejana e São Gerardo)
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti

Também serão construídos dois novos hospitais universitários, um da Universidade Federal do Ceará (UFC) e outro da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O que é o PAC Seleções?

O PAC Seleções é uma modalidade do Novo PAC que investe em obras e empreendimentos fundamentais em áreas como educação, saúde, mobilidade e infraestrutura social. Os recursos são articulados com estados e municípios, que apresentam projetos que atendem a critérios de necessidade e impacto regional.

Pelo programa, prefeitos e governadores recebem não apenas apoio financeiro da União como, também, técnico.

