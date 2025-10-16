Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC
Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes
Fortaleza e outras 20 cidades cearenses receberão novas creches. Construídos com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os equipamentos foram autorizados nesta quinta-feira (16) e devem beneficiar 8,4 mil estudantes com a criação de 5,6 mil novas matrículas nos dois turnos e outras 2,8 mil em tempo integral.
No total, serão construídas 30 unidades, sendo dez na Capital e outras 20 distribuídas no Interior do Estado. As obras integram uma nova etapa do PAC Seleções, destinada à área de educação, lançada em fevereiro deste ano. A iniciativa prevê R$ 2,3 bilhões de investimentos em todo o Brasil, sendo R$ 1,83 bilhão apenas para construir creches.
O dinheiro, contudo, também deverá ser utilizado pelo governo para adquirir novos ônibus escolares e garantir o transporte dos estudantes da educação básica. Só no Ceará, serão 213 novos ônibus, no total.
"Com essas 30 creches, serão 108 creches novas no Ceará, autorizadas pelo presidente Lula", contabilizou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na solenidade de assinatura do termo de compromisso de construção das unidades.
É o investimento total nas obras das novas creches no Ceará.
"O Brasil é um país profundamente desigual e o governo federal tem batalhado para reduzir essa desigualdade. Ter creches e conseguir construir mais equipamentos de educação gratuitos para a nossa população é um ato extremamente importante", afirmou a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ex-secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.
O governador Elmano de Freitas (PT), presente ao ato, ressaltou o diálogo permanente com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro Camilo Santana. "O que está sendo feito aqui é uma ação que está sendo feita em todo o País: a recuperação da educação", afirmou.
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foi outra autoridade que destacou a política de investimentos do Ministério da Educação. "Só temos uma palavra: gratidão. Por [Lula] estar dando atenção a tantos pequenos que precisam de um espaço, de uma escola, de uma creche. Para que possamos dar condições de crescimento a eles", disse.
Onde serão construídas as novas creches?
De acordo com o governo, além de Fortaleza, outras 20 cidades do interior do Estado receberão novos centros de educação infantil. Veja a lista completa:
- Aracati
- Aracoiaba
- Aurora
- Barbalha
- Crateús
- Crato
- Fortaleza
- Guaiúba
- Ibiapina
- Icapuí
- Ipu
- Itapajé
- Itapipoca
- Juazeiro do Norte
- Maracanaú
- Paracuru
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tauá
Ensino superior também terá investimentos estruturantes
O Novo PAC também financia, atualmente, a criação de seis novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em cidades do interior e da Capital e um novo campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) em Baturité, além de obras de melhoria em universidades e institutos federais que já existem.
Veja a lista dos novos campi do IFCE
- Campos Sales
- Cascavel
- Fortaleza (Messejana e São Gerardo)
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
Também serão construídos dois novos hospitais universitários, um da Universidade Federal do Ceará (UFC) e outro da Universidade Federal do Cariri (UFCA).
O que é o PAC Seleções?
O PAC Seleções é uma modalidade do Novo PAC que investe em obras e empreendimentos fundamentais em áreas como educação, saúde, mobilidade e infraestrutura social. Os recursos são articulados com estados e municípios, que apresentam projetos que atendem a critérios de necessidade e impacto regional.
Pelo programa, prefeitos e governadores recebem não apenas apoio financeiro da União como, também, técnico.