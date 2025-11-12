15ª Mostra Unifor de Cinema exibe trabalhos universitários e reflete sobre Brasil

Um espaço de formação, difusão, encontro, experimentação e — acima de tudo — afirmação do cinema universitário. A partir desta quarta (12) e seguindo até o sábado (15), será realizada a 15ª Mostra Unifor de Cinema (MUC), que traz 18 curtas e exibição especial do documentário “Cabra Marcado Pra Morrer” (1984).

Os filmes produzidos no escopo do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza e o célebre longa dirigido por Eduardo Coutinho se ligam ao operador poético que norteia a edição deste ano, “Cinema em tempos de Brasil”.

O evento será realizado no Cinema do Dragão, com sessões diárias seguidas de debates, com início sempre a partir das 19h. O acesso é totalmente gratuito.

A curadoria da edição é assinada por Ana Paula Vieira, Bruno Juru e Valdo Siqueira, docentes da formação da Unifor.

“São filmes muito diferentes entre si, mas que juntos formam uma espécie de retrato sensível do nosso tempo”, inicia a curadora e professora Ana Paula, que destaca a intenção curatorial de “abraçar de fato essa diversidade”.

“Nos selecionados, olhando para o conjunto, tem muitos filmes experimentais, que estão arriscando formalmente o cinema. Muitos, também, preocupados com território, memória, com o povo. Tem também certa possibilidade de pensar novas formas de fabular o real”, dá o panorama.

Os 18 curtas selecionados se dividem em três sessões, que foram organizadas pela equipe curatorial: "Transe da Subjetividade", "Imagens de Pertencimento" e "Mundos em Deriva".

O conjunto das produções universitárias, segue a professora, leva a “pensar o que é fazer cinema hoje nesse país e nesse contexto histórico”, em diálogo com a noção de “Cinema em tempos de Brasil”.

Exibição especial para discutir o Brasil

O operador poético, por sua vez, se faz presente na MUC também com a exibição especial do documentário “Cabra marcado para morrer”, lançado em 1984 pelo cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014).

O filme começou a ser pensado nos anos 1960 como uma ficção sobre o assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira (1918-1962), com camponeses interpretando os personagens.

As gravações começaram em fevereiro de 1964, mas foram interrompidas quando a ditadura militar foi instaurada no Brasil. Lideranças do campo e membros da equipe foram presos, bem como materiais da produção foram apreendidos.

No começo dos anos 1980, foi possível retomar e lançar a produção, que se reconfigurou. Para Ana Paula, o longa mostra “como é que o cinema tem nos ajudado a compreender o Brasil”. “A escolha (de exibir) ‘Cabra Marcado para Morrer’ é uma possibilidade de reafirmar a ligação entre a memória e o presente do País”, reforça.

“Esse filme é um marco político e, ao mesmo tempo, um exemplo do que é a potência pedagógica do próprio cinema, um filme que ensina a olhar, escutar e pensar o País e as lutas em curso”, segue a professora.

Além de evidenciado nos curtas e no longa, o operador poético da 15ª edição ainda abre diálogo com o título do livro “Brasil em tempos de cinema”, do professor e escritor Jean-Claude Bernardet (1936-2025).

O pesquisador, crítico e artista é dono de uma obra central para o pensamento sobre o audiovisual no País. “Ele sempre nos provocou a pensar o cinema como um espaço de invenção, de transformação”, aponta Ana Paula.

A escolha pelo tema da edição e os diálogos com Coutinho e Bernardet, segue a curadoria, refletem o “desejo de pensar o cinema contemporâneo brasileiro na sua força estética e política a partir do olhar desses novos realizadores que estão surgindo na universidade”.

Ao definir a mostra como espaço de “afirmação do cinema universitário”, a professora ressalta ainda a importância da relação entre o evento e essa produção com os próprios contextos nos quais estão inseridos.

“O mais importante de estar pensando a MUC como esse espaço de encontro, circulação desses filmes, talvez seja afirmar realmente o cinema universitário como parte essencial de um ecossistema audiovisual aqui no Ceará”, sustenta.

“É o impacto da mostra a partir dessa possibilidade que ela traz de troca, aprendizagem e de pensar como uma formação em audiovisual em Fortaleza pode se abrir para o diálogo com a cidade”, avança

15ª Mostra Unifor de Cinema

Quando: de 12 a 15 de novembro, a partir das 19h

de 12 a 15 de novembro, a partir das 19h Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: @cinemaunifor

Programação completa

12/11, às 19h

Sessão 1 - Transe da Subjetividade

“O dia em que fomos aos cinemas” (2024), de Gabri Lima

“Ladainha” (2025), de Marcelo Marallo

“Entre nós e linhas” (2024), de Ariel Arraes

“Alpendre” (2025), de Pedro Rodrigues e Gabriel Pinheiro

“Paralelas” (2025), de Igor Mota

“Para César” (2025), de LP Arruda

13/11, às 19h

Sessão 2 - Imagens de Pertencimento

“Vai ser sal” (2025), de JD Marques

“O que nos resta” (2024), de Bruno Lobo La Loba

“Tarot” (2025), de Thereza Dayanara

“Koisa de preto” (2025), de Mariana Costa

“Não vai ter milagre” (2025), de Andreza Ohana

14/11, às 19h

Sessão 3 - Mundos em Deriva

“Red Hood & Big Bad Wolf” (2025), de Sarah Khaam

“Haus of Mercury” (2025), de F. Oliveira e Thiago Neres

“Ultravioleta” (2025), de Rafael Coelho

“Quimérico” (2025), de Izaaaki

“Brazil Simulator” (2025), de Renato Barros de Oliveira

“Borboleta no aquário” (2025), de Valdir Gomes

“Lascívia” (2025), de Júlia Moreira

15/11, às 19h

Sessão Especial