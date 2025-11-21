Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Como forma de fomentar o debate sobre a cranioestenose e aproximar a comunidade médica das famílias, o I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza será realizado neste sábado (22), na Universidade de Fortaleza (Unifor). Essa condição é caracterizada pelo fechamento antecipado de uma ou mais suturas cranianas, podendo causar prejuízo à expansão cerebral e atraso ao desenvolvimento neurológico.

O evento inicia às 8h, com palestras presenciais e remotas. Haverá especialistas vinculados ao Hospital Infantil de Boston, da Universidade de Harvard (EUA), referência mundial nesse tipo de tratamento. Também foram confirmados profissionais com experiência na síndrome, atuantes em estados como São Paulo e Pará.

Imagem de divulgação do I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza.
Legenda: Evento será realizado na Universidade de Fortaleza.
Foto: Divulgação/Unifor.

Um dos palestrantes é o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá, professor do curso de Medicina da Unifor e atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica (biênio 2024-2025).

Além de médicos, o Simpósio terá familiares de pessoas diagnosticadas com a condição. A palestrante Natália Jereissati é uma das convidadas, assim como seu marido, Igor Macêdo. Os dois são pais do João, que realizou parte do seu tratamento em Boston, nos Estados Unidos.

Tratamentos atualizados da cranioestenose 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Natália destacou que é preciso debater sobre a doença para garantir um diagnóstico precoce. "Como tem uma falta de informação, nem todos os hospitais estão preparados para isso. Mas o melhor tratamento tem que ser feito logo nos primeiros meses de vida, quando o cérebro vai se desenvolver de uma forma maior", explicou.

Ao se deparar com a condição, sentiu dificuldade de encontrar mais informações. Ela buscava não apenas se educar sobre o diagnóstico de João, como garantir o melhor tipo de tratamento ao filho. Dessa forma, um evento como esse ajuda a difundir tratamentos atualizados.

Assim como Natália, Igor Macêdo reforçou que o simpósio ajuda a: 

  • Trazer informações para os pacientes e os familiares; 
  • Mostrar aos profissionais de saúde os tratamentos mais recentes;
  • Compartilhar informações com a infraestrutura médica do País.

"A grande importância desse simpósio é trazer informações para os pacientes, para fazer esse diagnóstico e tratamento cedo, para que não tenham essas consequências cognitivas para a criança. O tratamento tardio acaba que encarece mais os custos para os familiares e para todo o sistema de saúde". 
Igor Macêdo
Palestrante

Igor ainda alertou que todas as mães grávidas devem realizar os exames pré-natais, procurando avaliar a condição óssea do bebê.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

teaser image
Ser Saúde

Síndrome nefrótica: o que é, principais causas, sintomas e tratamento

Diagnóstico precoce da condição

O neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá explicou que o diagnóstico é feito nos primeiros meses de vida, em geral, quando os médicos ou familiares percebem uma alteração no formato do crânio da criança. "Ela é submetida a exames complementares, como o ultrassom ou tomografia do crânio, que confirma o fechamento da sutura", disse. 

"É possível, em alguns casos, detectar já na gestação por meio do ultrassom gestacional, mas não é fácil e geralmente não é assim que ocorre. Geralmente, o diagnóstico é feito depois do tratamento mesmo".
Eduardo Jucá
Neurocirurgião pediátrico

Com isso, a criança pode apresentar alteração na estrutura do crânio, ter prejuízo à expansão cerebral e registrar atrasos no desenvolvimento neurológico. Apesar dos riscos da doença, existe tratamento cirúrgico. 

Na cirurgia, o médico abre as suturas fechadas e realizam o remodelamento craniano. "Esse tratamento precisa ser feito na época certa, nos primeiros meses de vida, para que se obtenha os melhores resultados", detalhou.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza
Ceará

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Redação
Há 21 minutos
Homem com cabelo escuro e camiseta preta gesticula enquanto fala em um microfone em um evento. O homem é Camilo Santana.
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

Cearense é suspeito de causar um suposto vazamento de questões do segundo dia do exame.

Redação
Há 2 horas
Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza
Ceará

Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Os banhistas estavam na Praia do Havaizinho, perto da Ponte dos Ingleses.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da professora Penha Alencar.
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

O sindicato lamentou a partida da professora e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

Redação
21 de Novembro de 2025
Na imagem, duas idosas segurando uma lousa com o pedido de natal, na lousa está escrito o que a idosa pediu.
Ceará

Panetone, fraldas e pijama: lar de idosos faz campanha com pedidos de Natal

Ação pede presentes para moradores de duas sedes do Lar Três Irmãs.

Gabriel Bezerra*
21 de Novembro de 2025
Ceará

‘Algoritmos não cometem só erros técnicos, eles produzem apagamentos e racismo’, alerta pesquisador

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, Júlio Araújo, fala sobre o tema.

Thatiany Nascimento
21 de Novembro de 2025
Mão masculina tenta abrir torneira de pia de banheiro.
Ceará

Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.

Redação
20 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará
Ceará

Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Por conta da COP 30, região fará provas nas próximas semanas.

João Lima Neto
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra policial militar, uma mulher branca de cabelos castanhos longos, com uma criança no colo. A menina veste vestido amarelo e tem o rosto coberto por um emoji de coração.
Ceará

Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza

Menina estava desidratada e foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à esquerda, pessoa folheando caderno de questão do Enem 2025, e, à direita, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Ele pedia que participantes de concurso decorassem perguntas da prova.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra mãos segurando caderno de provas do Enem 2025.
Ceará

Enem teve vazamentos, anulações e polêmicas em 27 anos; relembre

Prova feita anualmente por milhões de estudantes coleciona histórico de falhas.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Visão em close de múltiplas capas de cadernos de prova e folhas de instrução do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. O design é padronizado, com o logotipo Enem 2025 em destaque e informações sobre a prova de Ciências da Natureza e de Matemática, Caderno Verde, Caderno Cinza, e as instruções de preenchimento.
Ceará

Suposto vazamento do Enem pode resultar em prisão, multa ou perda de cargo público, dizem advogados

Previsão de questões é comum, mas investigação deve desvendar como análise do banco de questões foi feita.

Clarice Nascimento
20 de Novembro de 2025
Ceará

Carmais Seminovos prorroga Operação Black com descontos de até R$ 15 mil

Promoção conta com mais de 100 carros valendo até R$ 15 mil de desconto nas lojas físicas

Agência de Conteúdo DN
20 de Novembro de 2025
Papai Noel dando presente para criança.
Ceará

7ª edição do Natal Alegria na Praça do SVM recebe cartinhas de crianças

As crianças podem participar entregando suas cartas até o dia 5 de dezembro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Uma cena focada no cuidado de um recém-nascido, provavelmente em um Banco de Leite Humano (como sugere o nome do arquivo, HGCC). Uma profissional de saúde, usando luvas e scrubs azuis, alimenta o bebê, que está deitado e tem a cabeça em primeiro plano. Em segundo plano, uma mãe com uma blusa amarela está sentada e sem camisa, sugerindo um momento de amamentação ou coleta de leite.
Ceará

Após incêndio, Banco de Leite do César Cals atende de forma remota; veja como doar

Unidade faz coleta domiciliar e manterá a orientação às lactantes a distância.

Redação
19 de Novembro de 2025
Prova de vestibular com questões em branco. Ao fundo, em desfoque, pés de pessoas em pé.
Ceará

Estudantes temem anulação total do Enem 2025 após suposto vazamento

Alunos citam frustração e injustiça após meses de preparação.

Milenna Murta*
19 de Novembro de 2025
Edcley é um jovem de cabelo preto. Na foto, com fundo preto, ele está sério e usa jaleco de médico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem diz estar 'à disposição' da PF

O sobralense Edcley de Souza Teixeira estuda Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Redação
19 de Novembro de 2025
Estudantes segurando caderno de provas do Enem 2025 após realização da prova no Brasil.
Ceará

O que é o pré-teste do Enem? Entenda etapa citada por cearense que 'previu' questões

Edcley Teixeira, estudante de Medicina de Sobral, diz ter memorizado questões em etapa prévia ao exame.

Mylena Gadelha
19 de Novembro de 2025
Estudantes com a prova do Enem 2025 em mãos.
Ceará

Inep divulga questões anuladas do Enem 2025; confira

Os gabaritos foram antecipados logo após suspeita de vazamento da prova.

Redação
19 de Novembro de 2025
Paisagem no interior do Ceará, com extenso campo verde e algumas áreas de terra e uma árvore seca em primeiro plano. Ao fundo, o céu é dominado por nuvens brancas e pesadas de chuva.
Ceará

Quase 100 cidades do CE têm aviso de 'chuvas intensas' até quinta-feira (20); veja lista

Precipitações devem ser favorecidas por aproximação de frente fria ao Estado.

Nicolas Paulino
19 de Novembro de 2025