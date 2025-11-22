Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

O evento ocorreu na Universidade de Fortaleza (Unifor) neste sábado (22).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Participantes do simpósio sobre cranioestenose.
Legenda: O simpósio reuniu famílias de pacientes e a comunidade médica.
Foto: Ares Soares.

Conscientização sobre diagnóstico precoce, intercâmbio de conhecimento e construção de caminhos para que a saúde pública e privada garantam um tratamento ágil e adequado aos pacientes. Esses foram os principais objetivos do I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza, ocorrido neste sábado (22).

O evento foi sediado na Universidade de Fortaleza (Unifor) e contou com a participação da comunidade médica e de familiares de pacientes com a síndrome — caracterizada pelo fechamento antecipado de uma ou mais suturas cranianas, o que pode causar prejuízo à expansão cerebral e atraso ao desenvolvimento neurológico.

Para Natália Jereissati, uma das palestrantes e idealizadora do evento, é de extrema importância que as famílias possam mostrar suas dores e relatar a dificuldade de chegar até as informações corretas sobre a condição. "A gente entendeu que é muito poderoso esse encontro das famílias com os médicos", disse ela.

Natália e Igor Macêdo são pais de João, hoje com oito anos, diagnosticado ainda recém-nascido com a síndrome de Apert, considerada uma doença rara e genética. O casal teve de buscar informações fora do País sobre a condição do filho, e, hoje, atua para que outros pais e mães tenham caminhos mais facilitados ao tratamento.

Natália Jereissati e Igor Macêdo palestram durante simpósio.
Legenda: Natália Jereissati e Igor Macêdo são pais de João, que foi diagnosticado com síndrome de Apert. Eles palestraram durante o evento.
Foto: Ares Soares.

"O simpósio tem caráter de educação, de trazer informação, seja paras famílias que têm algum filho ou que vão ter um filho que vai nascer com a síndrome, e juntar classe médica, o governo, os principais participantes, para que essa jornada do paciente seja a mais suave e tenha o maior sucesso possível", complementou o palestrante Igor Macêdo.

Veja também

teaser image
Ceará

Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças

Diagnóstico precisa ser feito o mais rápido possível

Outro palestrante do simpósio foi o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá, professor de Medicina da Unifor e atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Segundo ele, é preciso que toda a sociedade conheça a cranioestenose e saiba a importância do diagnóstico precoce para o melhor tratamento.

"Faz parte da nossa missão, hoje, tornar a cranioestenose mais conhecida, de domínio público, porque o diagnóstico tem que ser na hora certa", reforçou o profissional.

Geralmente, a descoberta parte da suspeita da família a respeito da alteração do formato da cabeça da criança. "Um crânio mais alongado, mais achatado, assimétrico. A impressão vem da família", relata o médico.

Eduardo Jucá palestra durante simpósio. Ele usa terno cinza e camisa social branca.
Legenda: Eduardo Jucá é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica.
Foto: Ares Soares.

Após a suspeita e acionado o médico especialista, são solicitados exames complementares para fechar o diagnóstico, como ultrassom das suturas cranianas ou tomografia computadorizada. "O tratamento é com cirurgia, com abertura da sutura e remodelamento craniano, dando espaço para o cérebro expandir", explicou Jucá.

O ideal seria que os bebês fossem operados ainda recém-nascidos, com quatro a seis meses de idade.

"Para quem não recebe o tratamento a tempo, temos restrição do crescimento craniano, com pressão no cérebro, e prejuízo ao desenvolvimento", cita o presidente da SBNPed.

Veja também

teaser image
Ceará

Pacientes com doenças raras têm rotina de desafio e conquistas: 'realizei meu sonho de cadeira de rodas'

Técnicas avançadas de tratamento

Convidada do simpósio, a neurocirurgiã pediátrica da Santa Casa do Pará, Simone Rogério, afirmou que o Brasil tem avançado em técnicas cirúrgicas para o tratamento da cranioestenose, mas reconheceu que ainda há limitação em relação aos materiais necessários — especialmente nas unidades públicas de saúde.

"Estamos bem no Brasil, em termos, também, de avanço diagnóstico complementar, como tomografia, ultrassom. [...] O grande desafio é passar isso para o conhecimento da população, e às vezes para os nossos próprios colegas", observou a profissional.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Quais os problemas encontrados nas regiões com maior mortalidade materno-infantil, segundo o TCE-CE

Estudantes de Medicina também foram convocados para assistir às palestras e expandir seus conhecimentos sobre a neurocirurgia pediátrica. Um dos que estiveram presentes foi Mateus Oliveira, que vê a cranioestenose não como uma condição rara, mas como uma prevalência na área.

"É uma especialidade que precisa vir à tona, precisa ser debatida. A cranioestenose, principalmente. Então, para mim, é muito enriquecedor [participar do simpósio]. É muito gratificante estar aqui ao lado de grandes profissionais", celebrou o universitário.

"O estudante de Medicina precisa ter contato com todas as áreas e tem que estar com a mente aberta. O foco é se formar um bom médico generalista, com bom raciocínio clínico, mas tem que ter referências e estar próximo desses profissionais para trilhar aquilo que ele quer. E a única maneira de decidir o que quer é tendo contato", complementou Mateus.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Participantes do simpósio sobre cranioestenose.
Ceará

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

O evento ocorreu na Universidade de Fortaleza (Unifor) neste sábado (22).

Redação
Há 54 minutos
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.
Ceará

Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Milenna Murta*
22 de Novembro de 2025
Foto que contém passageiro entrando em ônibus em Fortaleza.
Ceará

Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de 1º de janeiro

No entanto, os valores da tarifa estudantil não terão alteração.

Luciano Rodrigues
22 de Novembro de 2025
Uma vista aérea de uma mulher caminhando em uma área de concreto/asfalto rachado, provavelmente durante ou logo após a chuva. Ela usa uma camiseta preta e segura um guarda-chuva grande com as cores do arco-íris, que se destaca. À direita, há uma densa vegetação verde.
Ceará

Chuvas podem ser positivas no Ceará até janeiro de 2026, diz Inmet

Nova previsão desenha cenário para os próximos meses.

Nicolas Paulino
22 de Novembro de 2025
Cicatrizes de necrose na perna e pé de um bebê após complicação médica.
Ceará

Bebê sofre necrose no pé após suposto erro em medicação intravenosa em Juazeiro do Norte

Pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão.

João Lima Neto
21 de Novembro de 2025
Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza
Ceará

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Redação
21 de Novembro de 2025
Homem com cabelo escuro e camiseta preta gesticula enquanto fala em um microfone em um evento. O homem é Camilo Santana.
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

Cearense é suspeito de causar um suposto vazamento de questões do segundo dia do exame.

Redação
21 de Novembro de 2025
Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza
Ceará

Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Os banhistas estavam na Praia do Havaizinho, perto da Ponte dos Ingleses.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da professora Penha Alencar.
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

O sindicato lamentou a partida da professora e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

Redação
21 de Novembro de 2025
Na imagem, duas idosas segurando uma lousa com o pedido de natal, na lousa está escrito o que a idosa pediu.
Ceará

Panetone, fraldas e pijama: lar de idosos faz campanha com pedidos de Natal

Ação pede presentes para moradores de duas sedes do Lar Três Irmãs.

Gabriel Bezerra*
21 de Novembro de 2025
Ceará

‘Algoritmos não cometem só erros técnicos, eles produzem apagamentos e racismo’, alerta pesquisador

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, Júlio Araújo, fala sobre o tema.

Thatiany Nascimento
21 de Novembro de 2025
Mão masculina tenta abrir torneira de pia de banheiro.
Ceará

Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.

Redação
20 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará
Ceará

Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Por conta da COP 30, região fará provas nas próximas semanas.

João Lima Neto
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra policial militar, uma mulher branca de cabelos castanhos longos, com uma criança no colo. A menina veste vestido amarelo e tem o rosto coberto por um emoji de coração.
Ceará

Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza

Menina estava desidratada e foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à esquerda, pessoa folheando caderno de questão do Enem 2025, e, à direita, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Ele pedia que participantes de concurso decorassem perguntas da prova.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra mãos segurando caderno de provas do Enem 2025.
Ceará

Enem teve vazamentos, anulações e polêmicas em 27 anos; relembre

Prova feita anualmente por milhões de estudantes coleciona histórico de falhas.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Visão em close de múltiplas capas de cadernos de prova e folhas de instrução do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. O design é padronizado, com o logotipo Enem 2025 em destaque e informações sobre a prova de Ciências da Natureza e de Matemática, Caderno Verde, Caderno Cinza, e as instruções de preenchimento.
Ceará

Suposto vazamento do Enem pode resultar em prisão, multa ou perda de cargo público, dizem advogados

Previsão de questões é comum, mas investigação deve desvendar como análise do banco de questões foi feita.

Clarice Nascimento
20 de Novembro de 2025
Ceará

Carmais Seminovos prorroga Operação Black com descontos de até R$ 15 mil

Promoção conta com mais de 100 carros valendo até R$ 15 mil de desconto nas lojas físicas

Agência de Conteúdo DN
20 de Novembro de 2025
Papai Noel dando presente para criança.
Ceará

7ª edição do Natal Alegria na Praça do SVM recebe cartinhas de crianças

As crianças podem participar entregando suas cartas até o dia 5 de dezembro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Uma cena focada no cuidado de um recém-nascido, provavelmente em um Banco de Leite Humano (como sugere o nome do arquivo, HGCC). Uma profissional de saúde, usando luvas e scrubs azuis, alimenta o bebê, que está deitado e tem a cabeça em primeiro plano. Em segundo plano, uma mãe com uma blusa amarela está sentada e sem camisa, sugerindo um momento de amamentação ou coleta de leite.
Ceará

Após incêndio, Banco de Leite do César Cals atende de forma remota; veja como doar

Unidade faz coleta domiciliar e manterá a orientação às lactantes a distância.

Redação
19 de Novembro de 2025