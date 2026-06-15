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UniAteneu abre matrículas para graduados que desejam impulsionar a carreira

Cursos nas diferentes áreas do conhecimento estão em oferta para quem deseja fazer a segunda graduação

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Na UniAteneu, o aluno dispõe de flexibilidade em relação às aulas presenciais, pois tem a opção de cursar na semana ou nos finais de semana.
Foto: divulgação

A segunda graduação tem atraído, principalmente, profissionais que já possuem formação superior e buscam ampliar as possibilidades de atuação, aumentar as probabilidades de ingressar no mercado de trabalho ou complementar as competências exigidas na área que deseja trabalhar. Para isso, o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu)  lançou uma campanha com vantagens especiais voltada para quem tem interesse em iniciar um segundo curso para impulsionar ainda mais a carreira.

Entre os cursos mais procurados para a segunda graduação, por exemplo, destacam-se Psicologia e Direito. Esses dois cursos representam a ampliação de oportunidades para profissionais que desejam agregar novos conhecimentos à formação inicial e ampliar as chances na profissão que já exerce ou na nova que deseja seguir. Porém, a oportunidade para o ingresso do aluno pode ser em qualquer curso, independente da área de conhecimento.

Na UniAteneu, o aluno dispõe de flexibilidade em relação às aulas presenciais, pois tem a opção de fazer o curso durante a semana no período da manhã ou da noite, dependendo da oferta; e nos finais de semana, em alguns cursos disponíveis. Outra vantagem é a garantia para o discente em relação ao estágio e à realocação profissional, pois a UniAteneu dispõe do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) que dá todo o suporte para que o aluno possa ser inserido de forma mais rápida na sua profissão.

A segunda graduação deixou de ser um sonho e passou a ser vista como estratégia de carreira. Diferente do que acontecia há alguns anos, o movimento atual não está ligado apenas à realização pessoal. Na maioria dos casos, ele surge como resposta a desafios reais enfrentados no mercado de trabalho. Entre os principais relatados estão a estagnação salarial e a limitação de atuação profissional.

Em relação à estagnação salarial, muitos relatam que chegaram a um limite de crescimento na carreira. Mesmo com experiência, percebem que novas oportunidades exigem conhecimentos que não foram contemplados na formação inicial. É comum encontrar profissionais formados em Gestão de Recursos Humanos (RH), Administração, Processos Gerenciais, Ciências Contábeis e Serviço Social que buscam uma nova graduação justamente para ter acesso a cargos mais estratégicos e melhor remunerados.

Outro cenário recorrente é o profissional que gosta da área em que atua, mas percebe que determinadas funções exigem formação específica. Um profissional de RH, por exemplo, pode ter ampla experiência em gestão de pessoas, mas encontra barreiras para atuar em áreas ligadas à saúde mental corporativa, desenvolvimento humano e avaliações psicológicas. Esse é um dos motivos que explicam o motivo de a Psicologia se tornar a graduação mais procurada entre os portadores de diploma.

Vantagens da campanha de transferência para a UniAteneu

Legenda: A UniAteneu destaca-se entre as instituições de ensino superior do Ceará pela forte conexão com o mercado de trabalho.
Foto: divulgação

O Centro Universitário Ateneu lançou um programa de transferência universitária voltado para alunos de outras instituições de ensino superior que desejam dar continuidade à graduação com mais flexibilidade, aproveitamento acadêmico e estabilidade financeira. Um dos principais diferenciais é o alto índice de aproveitamento das disciplinas já cursadas, permitindo que muitos discentes mantenham quase 100% da carga horária já concluída, reduzindo custos e evitando atrasos na formação.

Além disso, a instituição oferece fácil acesso aos campi, mensalidades sem cobrança de crédito por disciplina e, a partir do semestre 2026.2, aulas presenciais também em alguns cursos aos finais de semana. Outro atrativo é a formação voltada para a empregabilidade, com atividades práticas desde os primeiros semestres, laboratórios modernos e estágios supervisionados em diversas áreas.

Para solicitar a transferência, os candidatos devem apresentar documentação acadêmica e pessoal, podendo realizar uma pré-análise e receber orientação especializada por meio do atendimento da instituição. Mais informações para quem deseja se transferir ou fazer uma segunda graduação na UniAteneu, os interessados devem entrar em contato através do WhatsApp (85) 98131-9866.

Sobre o Centro Universitário Ateneu

Reconhecida pela qualidade da formação que oferece, a UniAteneu destaca-se entre as instituições de ensino superior do Ceará pela forte conexão com o mercado de trabalho. Os seus alunos e egressos são frequentemente procurados por empresas de diversos segmentos para oportunidades de estágio e emprego, refletindo a confiança dos profissionais de Recursos Humanos na preparação acadêmica e profissional proporcionada pela instituição.

Esse compromisso com a formação integral dos discentes é fortalecido pelo NAC, que acompanha e orienta os acadêmicos ao longo da graduação. Além de uma sólida base teórica, os alunos participam de atividades práticas conduzidas por docentes com ampla experiência profissional e utilizam laboratórios modernos equipados com tecnologia avançada. Dessa forma, desenvolvem competências técnicas e comportamentais essenciais para ingressar no mercado de trabalho com mais segurança, qualificação e visão abrangente da profissão.

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