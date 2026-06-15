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Gripe grave por VSR tem aumento de casos no CE; veja sintomas e prevenção

Vírus respiratórios têm maior repercussão na saúde de crianças.

Escrito por
Nícolas Paulino e Alexia Vieira ceara@svm.com.br
Ceará
Em primeiro plano, mãos seguram uma cartela de comprimidos, enquanto ao fundo, uma criança aparece deitada em uma cama sob as cobertas, com o rosto levemente fora de foco. A cena possui uma iluminação quente e suave, sugerindo um ambiente acolhedor de cuidados em casa.
Legenda: Crianças são mais vulneráveis a complicações dos vírus respiratórios.
Foto: Pexels.

A circulação dos vírus respiratórios no Ceará apresentou uma mudança de comportamento nas últimas semanas. Embora o número total de notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tenha diminuído, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – que pode evoluir para infecções graves em grupos vulneráveis – teve incremento no monitoramento oficial entre os pacientes hospitalizados.

Segundo os últimos informes epidemiológicos divulgados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o número passou de 1.006 casos entre as semanas 14 e 17 (de abril a início de maio) para 945 entre as semanas 18 e 21 (do início ao fim de maio). 

No intervalo anterior, o rinovírus era o principal agente identificado nos casos graves (31,5%). Porém, no informe mais recente, o VSR apareceu isolado no topo, sendo responsável por 40,9% das detecções de SRAG nas últimas quatro semanas. 

A positividade laboratorial do VSR também deu um salto expressivo: enquanto na semana 16 estava em 11,9%, na semana 21 ela atingiu seu patamar mais alto, chegando a 26,0%.

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Esse vírus é conhecido por causar complicações respiratórias em crianças pequenas, e os dados confirmam essa vulnerabilidade: o grupo etário mais atingido pela SRAG em ambos os períodos foi o de crianças de 1 a 4 anos. No boletim mais recente, esse público representou 26,7% do total de notificações no Ceará.

Outro ponto de destaque na comparação dos boletins é uma mudança de comportamento dos vírus da gripe. A Influenza A, que foi responsável por muitos quadros no início do ano, baixou de 2,2% de positividade na semana 17 para 1,1% na semana 21.

Em contrapartida, a Influenza B segue em ascensão. O vírus, que registrava 6,8% de positividade na semana 16, praticamente duplicou a presença na última análise, alcançando 12,1% de positividade na semana 21.

Em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, entre as semanas 16 e 21 de 2026, contabilizou 275 casos de SRAG e confirmou que, nesse período, o VSR foi responsável pela maior parte dos casos associados a vírus respiratórios. 

“Observa-se redução da circulação da Influenza em relação às primeiras semanas do ano, enquanto o VSR passou a predominar entre os vírus respiratórios detectados”, declarou.

Desde janeiro, a capital cearense registrou 945 casos de SRAG. A distribuição dos casos por faixa etária evidencia maior concentração entre crianças menores de 5 anos, com destaque para as faixas de 1 a 4 anos (247 casos) e menores de 1 ano (226 casos). 

53.675
atendimentos por suspeita de síndromes gripais foram realizados nos postos de saúde de Fortaleza de janeiro ao dia 6 de junho. 

O que é SRAG?

A SRAG é definida em situações em que a síndrome gripal clássica, com sintomas como nariz escorrendo, tosse, febre e mal estar, apresenta complicações como:

  • desconforto respiratório
  • respiração mais rápida
  • pouco oxigênio no sangue

Segundo o Ministério da Saúde, em crianças, além dos itens anteriores, deve-se observar:

  • batimentos de asa de nariz (quando as narinas abrem e fecham rapidamente)
  • cianose (coloração azulada ou acinzentada da pele)
  • tiragem intercostal (quando a pele entre as costelas "afunda" a cada respiração)
  • desidratação
  • perda de apetite

Assistência em Fortaleza

O gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da SMS, Rui de Gouveia, analisa que 2026 iniciou com grande circulação da Influenza A, o que levou muitos pacientes a buscar atendimento nas unidades de saúde do município.

Contudo, ele afirma que não houve tantas repercussões graves porque a rede já dispunha do Oseltamivir, medicamento cujo uso precoce evita a complicação da SRAG. “Depois, a vacina chegou, aplicamos e houve uma queda importante”, lembra.

Porém, no cenário atual, o gerente diz que há cocirculação de vários tipos de vírus, mas com destaque para o VSR. No entanto, ele tranquiliza a população: “teve um aumento nas últimas semanas, não é o mesmo de 2024 e 2025 que levou muitas crianças a precisar de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal”, destaca. 

Foto em plano detalhado mostrando as mãos de um profissional de saúde, usando luvas cirúrgicas brancas, aplicando uma vacina com seringa no braço de uma pessoa. O foco principal está na agulha inserida na pele do paciente, que veste uma camisa polo branca.
Legenda: Vacinação contra a influenza é uma das principais formas de prevenção de formas graves da doença.
Foto: Natinho Rodrigues.

Além do VSR, há registros de rinovírus, influenza B, Covid-19 e vírus menos comuns, como o metapneumovírus. “Em todos eles, inicialmente, o quadro clínico é o mesmo, como se fosse uma gripe comum, e faz com que as pessoas procurem as unidades de saúde”.

Gouveia pontua que os postos de saúde da capital observam hoje “a manutenção de um platô, um nível de atendimento que ainda não baixou completamente por conta da circulação desses vírus”.

A SMS informou que a gestão vem abrindo, em média, oito postos de saúde aos finais de semana como parte do Plano de Atendimento da Sazonalidade.

Pressão hospitalar no interior

Geograficamente, o informe da Sesa mostra que o Ceará também tem um fenômeno de descentralização dos atendimentos. Se entre as semanas 14 e 17 Fortaleza liderava as notificações (141 casos contra 132 de Sobral), o cenário atual mostra uma equiparação.

Nas quatro semanas mais recentes, tanto Fortaleza quanto Sobral registraram 158 casos de SRAG cada, evidenciando que a circulação viral na Região Norte do estado está tão intensa quanto na capital. 

Juazeiro do Norte aparece logo em seguida, consolidando o Cariri como a terceira região com maior volume de registros recentes, somando 70 casos. A lista é seguida por Maracanaú (57), Crato (57) e Barbalha (29).

Mapa do estado do Ceará dividido por municípios, colorido em tons de azul para indicar a distribuição de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Uma legenda no canto inferior direito categoriza a quantidade de registros, variando de áreas Sem registro até municípios com mais de 70 casos.
Legenda: Casos de SRAG nos municípios do Ceará entre as semanas 18 e 21 de 2026.
Foto: Sivep-Gripe/Sesa.

Prevenção da gripe e da SRAG

O Ministério da Saúde aponta uma série de medidas para prevenção contra os vírus respiratórios:

  • Vacinação atualizada contra a influenza e a Covid-19, disponível nas Unidades Básicas de Saúde
  • Uso de máscaras de proteção
  • Higiene das mãos com água e sabão
  • Ventilação adequada dos ambientes
  • Etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz com lenço ao espirrar)
  • Isolamento e testagem dos casos suspeitos

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