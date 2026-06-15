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Mortos em acidente com ônibus de time de basquete em Tauá terão velório coletivo

Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte também está sendo utilizado para atendimento psicológico.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Foto do espao onde mortos em acidente com ônibus de time de basquete cearense serão velados coletivamente.
Legenda: Entidades e portais locais também organizaram um momento de oração pelas vítimas no local.
Foto: Prefeitura de Juazeiro do Norte.

As sete vítimas do acidente envolvendo um ônibus de um time de basquete escolar na madrugada desta segunda-feira (15), na rodovia CE-187, serão veladas coletivamente no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade.

Ainda não há detalhes sobre horários da cerimônia. Os trâmites estão sendo organizados pelo executivo municipal.

Essa publicação será atualizada com as informações sobre o velório.

PONTO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

O Ginásio Poliesportivo também está sendo utilizado pela Secretaria de Saúde da cidade para atendimento psicológico, assistência social e suporte emergencial às famílias afetadas.

“Além disso, duas ambulâncias do município permanecem à disposição, bem como um veículo para o transporte de familiares que necessitem se deslocar até Tauá e não possuam condições de realizar a viagem por meios próprios”, comunicopu ainda a prefeitura.

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MOMENTO DE ORAÇÃO

Entidades e portais locais organizaram um momento de oração pelas vítimas. O encontro também foi realizado no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte. O horário de início previsto é às 18h.

“Convidamos toda a população para um momento de oração pelas vítimas do trágico acidente envolvendo a delegação de basquete de Juazeiro do Norte. Independentemente da sua religião, venha unir sua fé e sua solidariedade neste momento de dor e esperança.”, expressa trecho do comunicado da página juazeirodonorte.ce.

MINISTÉRIO DO ESPORTE

No início da tarde, o Ministério do Esporte manifestou profundo pesar pela morte dos sete jovens atletas de basquete.

“Neste momento de imensa dor, o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, manifesta solidariedade aos familiares, amigos, companheiros de equipe, treinadores e a toda a comunidade esportiva de Juazeiro do Norte e do estado do Ceará”, expressa trecho da nota.

O Ministério do Esporte afirmou que acompanha com atenção as informações sobre o acidente e deseja pronta recuperação a todos os feridos.

“Recebemos com profunda tristeza a notícia dessa tragédia que interrompeu precocemente a trajetória de jovens atletas que encontravam no esporte um caminho de desenvolvimento, amizade e esperança. Em nome do Ministério do Esporte, expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos os que sofrem com essa perda irreparável”, afirmou o ministro.”

SOBRE O ACIDENTE

O  acidente de ônibus foi registrado na madrugada desta segunda-feira (15), na CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá, no Ceará.

Os atletas retornavam de um torneio realizado em Sobral quando o veículo em que viajavam capotou, deixando também dezenas de passageiros feridos.

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