Antes da tragédia em Tauá, escola de atletas do basquete teve acidente com ônibus que deixou feridos

Menos de duas semanas antes do grave acidente que matou estudantes-atletas de uma equipe de basquete na CE-187, em Tauá, nesta segunda-feira (15), a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Presidente Geisel Presidente Geisel, em Juazeiro do Norte, já havia sido cenário de outro episódio envolvendo um ônibus escolar. No início do mês, um veículo desgovernado atingiu o muro da unidade e deixou três pessoas feridas.

O acidente mais recente ocorreu nesta segunda-feira, quando um ônibus que transportava integrantes de uma equipe de basquete ligada à escola capotou na rodovia CE-187, no município de Tauá. O caso deixou mortos e feridos e provocou comoção em todo o Ceará.

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Já no começo de junho, um ônibus escolar responsável pelo transporte de estudantes do distrito Palmeirinha se envolveu em um acidente nas proximidades da Escola Polivalente, localizada no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte.

Segundo informações da TV Verdes Mares Cariri, o veículo havia sido estacionado na Rua José Marrocos, entre a Escola Polivalente e outra unidade de ensino da região. Ao retornar ao ônibus, por volta das 17 horas, ele percebeu que a porta estava aberta. Após ligar o veículo e descer para verificar os pneus, procedimento que afirmou realizar diariamente, o ônibus teria se movimentado sozinho e atravessado a via desgovernado.

O veículo atingiu o muro e o portão da escola, além de ferir três pessoas que estavam nas proximidades. Entre as vítimas estavam uma adolescente de 15 anos, uma professora e um vendedor ambulante.

A educadora sofreu ferimentos em uma das pernas e recebeu alta após atendimento médico. O vendedor teve lesões graves, incluindo fraturas no crânio e no fêmur, precisando passar por cirurgia e ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A adolescente também precisou ser hospitalizada após sofrer ferimentos na cabeça.

Motorista chegou a fazer bafômetro

O motorista, de 55 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O teste do bafômetro realizado nele apresentou resultado negativo. As causas do acidente passaram a ser investigadas pelas autoridades.

Na época, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que acompanhava o caso, prestava assistência às vítimas e havia notificado a empresa responsável pelo transporte escolar.