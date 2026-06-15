Aulas são suspensas em escolas estaduais de Juazeiro do Norte após acidente com time de basquete
A Seduc detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino.
As aulas das escolas estaduais de Juazeiro do Norte foram suspensas após acidente envolvendo um ônibus que levava um time de basquete escolar ao município. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (15), e resultou na morte de sete jovens. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino.
Desse total, 21 são estudantes atualmente matriculados e sete são ex-alunos. Entre as vítimas fatais, foram confirmadas as mortes de três estudantes da rede estadual, sendo:
- 1 aluno da EEMTI Presidente Geisel;
- 2 alunos da EEM Governador Adauto Bezerra.
Há ainda dois ex-alunos da EEMTI Presidente Geisel entre as vítimas.
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O ônibus transportava um time de basquete de volta a Juazeiro do Norte, município da Região do Cariri, após participação em um torneio esportivo em Sobral, na Região Norte do Ceará. O caso ocorreu na rodovia CE-187, em Tauá, na madrugada desta segunda-feira (15).
As vítimas eram de quais unidades de ensino?
No geral, entre vítimas e feridos, a Seduc identificou a presença de estudantes e ex-estudantes das seguintes unidades da rede estadual de ensino:
- EEMTI Presidente Geisel;
- EEM Governador Adauto Bezerra;
- EEMTI Amália Xavier;
- EEMTI Dona Maria Amélia Bezerra;
- 2º Colégio da Polícia Militar;
- EEEP Professor Moreira de Sousa;
- EEMTI Tiradentes.
"Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os estudantes, os profissionais da educação e todos os que foram impactados por esta tragédia. Nosso pensamento também está com os estudantes e demais integrantes da delegação que ficaram feridos, bem como com os familiares", detalhou a Seduc, em nota.
Quem são as vítimas?
Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas foram identificadas como:
- Marcos Miguel;
- Henrique Ferreira Bezerra;
- João Paulo Sampaio;
- Luiz José de Morais;
- Cauã Rodrigues Fratta;
- Jonatas Samuel do Santos;
- Matheus Henrique Ferreira.
Apoio para os familiares e atendimento emergencial
A Prefeitura de Juazeiro do Norte disponibilizou, por meio da Secretaria de Saúde municipal, estrutura de acolhimento e assistência emergencial para apoio às vítimas e aos familiares envolvidos no acidente.
Um ponto de apoio foi instalado no Ginásio Poliesportivo, no bairro Triângulo, conforme a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. No local, foram ofertados serviços como:
- Atendimento psicológico;
- Assistência social;
- Suporte emergencial aos envolvidos.
Além disso, a prefeitura ofertou duas ambulâncias do município e um veículo para transporte de familiares, caso seja necessário realizar deslocamentos até Tauá.
O serviço pode ser utilizado por familiares que não possuem condições de realizar a viagem por meios próprios.