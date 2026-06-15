Aulas são suspensas em escolas estaduais de Juazeiro do Norte após acidente com time de basquete

As aulas das escolas estaduais de Juazeiro do Norte foram suspensas após acidente envolvendo um ônibus que levava um time de basquete escolar ao município. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (15), e resultou na morte de sete jovens. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino.

Desse total, 21 são estudantes atualmente matriculados e sete são ex-alunos. Entre as vítimas fatais, foram confirmadas as mortes de três estudantes da rede estadual, sendo:

1 aluno da EEMTI Presidente Geisel;

2 alunos da EEM Governador Adauto Bezerra.

Há ainda dois ex-alunos da EEMTI Presidente Geisel entre as vítimas.

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O ônibus transportava um time de basquete de volta a Juazeiro do Norte, município da Região do Cariri, após participação em um torneio esportivo em Sobral, na Região Norte do Ceará. O caso ocorreu na rodovia CE-187, em Tauá, na madrugada desta segunda-feira (15).

As vítimas eram de quais unidades de ensino?

No geral, entre vítimas e feridos, a Seduc identificou a presença de estudantes e ex-estudantes das seguintes unidades da rede estadual de ensino:

EEMTI Presidente Geisel;

EEM Governador Adauto Bezerra;

EEMTI Amália Xavier;

EEMTI Dona Maria Amélia Bezerra;

2º Colégio da Polícia Militar;

EEEP Professor Moreira de Sousa;

EEMTI Tiradentes.

"Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os estudantes, os profissionais da educação e todos os que foram impactados por esta tragédia. Nosso pensamento também está com os estudantes e demais integrantes da delegação que ficaram feridos, bem como com os familiares", detalhou a Seduc, em nota.

Quem são as vítimas?

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas foram identificadas como:

Marcos Miguel;

Henrique Ferreira Bezerra;

João Paulo Sampaio;

Luiz José de Morais;

Cauã Rodrigues Fratta;

Jonatas Samuel do Santos;

Matheus Henrique Ferreira.

Apoio para os familiares e atendimento emergencial

A Prefeitura de Juazeiro do Norte disponibilizou, por meio da Secretaria de Saúde municipal, estrutura de acolhimento e assistência emergencial para apoio às vítimas e aos familiares envolvidos no acidente.

Um ponto de apoio foi instalado no Ginásio Poliesportivo, no bairro Triângulo, conforme a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. No local, foram ofertados serviços como:

Atendimento psicológico;

Assistência social;

Suporte emergencial aos envolvidos.

Além disso, a prefeitura ofertou duas ambulâncias do município e um veículo para transporte de familiares, caso seja necessário realizar deslocamentos até Tauá.

O serviço pode ser utilizado por familiares que não possuem condições de realizar a viagem por meios próprios.