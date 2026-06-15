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Aulas são suspensas em escolas estaduais de Juazeiro do Norte após acidente com time de basquete

A Seduc detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 21:31)
Ceará
Imagem de ônibus que capotou a caminho de Juazeiro do Norte para ilustrar matéria sobre aulas são suspensas em escolas estaduais do município após tragédia com time de basquete.
Legenda: A Prefeitura de Juazeiro do Norte ainda decretou o luto oficial de três dias após o acidente.
Foto: Reprodução/Instagram/Wilrismar Holanda.

As aulas das escolas estaduais de Juazeiro do Norte foram suspensas após acidente envolvendo um ônibus que levava um time de basquete escolar ao município. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (15), e resultou na morte de sete jovens. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino. 

Desse total, 21 são estudantes atualmente matriculados e sete são ex-alunos. Entre as vítimas fatais, foram confirmadas as mortes de três estudantes da rede estadual, sendo: 

  • 1 aluno da EEMTI Presidente Geisel; 
  • 2 alunos da EEM Governador Adauto Bezerra.

Há ainda dois ex-alunos da EEMTI Presidente Geisel entre as vítimas

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As vítimas eram de quais unidades de ensino?

No geral, entre vítimas e feridos, a Seduc identificou a presença de estudantes e ex-estudantes das seguintes unidades da rede estadual de ensino: 

  • EEMTI Presidente Geisel;
  • EEM Governador Adauto Bezerra;
  • EEMTI Amália Xavier;
  • EEMTI Dona Maria Amélia Bezerra;
  • 2º Colégio da Polícia Militar;
  • EEEP Professor Moreira de Sousa;
  • EEMTI Tiradentes.

"Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os estudantes, os profissionais da educação e todos os que foram impactados por esta tragédia. Nosso pensamento também está com os estudantes e demais integrantes da delegação que ficaram feridos, bem como com os familiares", detalhou a Seduc, em nota.

Quem são as vítimas?

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE),  as vítimas foram identificadas como: 

  • Marcos Miguel; 
  • Henrique Ferreira Bezerra; 
  • João Paulo Sampaio;
  • Luiz José de Morais;
  • Cauã Rodrigues Fratta; 
  • Jonatas Samuel do Santos; 
  • Matheus Henrique Ferreira.

Apoio para os familiares e atendimento emergencial 

A Prefeitura de Juazeiro do Norte disponibilizou, por meio da Secretaria de Saúde municipal, estrutura de acolhimento e assistência emergencial para apoio às vítimas e aos familiares envolvidos no acidente. 

Um ponto de apoio foi instalado no Ginásio Poliesportivo, no bairro Triângulo, conforme a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. No local, foram ofertados serviços como:

  • Atendimento psicológico;
  • Assistência social;
  • Suporte emergencial aos envolvidos. 

Além disso, a prefeitura ofertou duas ambulâncias do município e um veículo para transporte de familiares, caso seja necessário realizar deslocamentos até Tauá.

O serviço pode ser utilizado por familiares que não possuem condições de realizar a viagem por meios próprios.

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