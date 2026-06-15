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Mãe de sobrevivente de acidente com ônibus em Tauá faz homenagem ao filho

Sete jovens morreram no acidente que transportava um time de basquete de volta para Juazeiro do Norte.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ceará
Imagem de um dos sobreviventes para matéria sobre mãe de uma dos sobreviventes de acidente com ônibus em Tauá faz homenagem para filho.
Legenda: Das 41 pessoas que estavam no ônibus, sete morreram no local.
Foto: Reprodução/Instagram e Wilrismar Holanda/Instagram.

A mãe de um dos sobreviventes do acidente com ônibus que transportava um time de basquete escolar fez uma homenagem para o filho nas redes sociais. Sete jovens morreram na rodovia CE-187, em Tauá, na madrugada desta segunda-feira (15). 

No final da tarde, a mãe de João Inácio, Layse Milanez, revelou que o filho estava no ônibus que capotou na estrada voltando para Juazeiro do Norte. Ele é um dos sobreviventes. 

"Recebi meu filho ileso, são e salvo. Abalado, e eu grata a Deus por receber meu filho em casa".
Layse Milanez
Mãe de um sobrevivente

O acidente ocorreu quando o grupo estava voltando para o Juazeiro do Norte após uma competição de basquete em Sobral.  

"João Neto, que estava trabalhando por perto conseguiu chegar para pegar nosso filho. Obrigada meu amigo! Igor Alcenor que estava de plantão em Tauá e acudiu nossos meninos. Deus providencia tudo", escreveu. 

Ela ainda alertou sobre a importância do cinto de segurança. "Usem sempre. O cinto salva vidas. Obrigada Deus!", acrescentou. 

O que aconteceu

O veículo transportava um time de basquete de volta a Juazeiro do Norte, município da Região do Cariri, após participação em um torneio esportivo em Sobral, na Região Norte do Ceará. 

Quem eram as vítimas em acidente com time de basquete no Ceará?

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas são:

  • Marcos Miguel, assistente técnico do time, 22 anos;
  • Henrique Ferreira Bezerra, 17 anos;
  • João Paulo Sampaio de Alencar, 18 anos;
  • Luiz José de Morais Neto, 18 anos;
  • Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos;
  • Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos;
  • Matheus Henrique Ferreira, 15 anos.

Acidente com ônibus em Tauá ocorreu na madrugada

O veículo saiu de Sobral e seguia com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri. A ocorrência foi registrada por volta das 3h24, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes foram acionadas para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.

O veículo transportava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros passageiros. Segundo as primeiras informações, o acidente envolveu múltiplas vítimas feridas e pessoas presas às ferragens. 

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A Prefeitura de Tauá detalhou que, das 41 pessoas que estavam no ônibus, sete morreram no local. Vinte e uma delas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Tauá, enquanto 10 deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

 

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