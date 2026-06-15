Os benefícios do teatro para sua vida

É difícil precisar quando surge o teatro ocidental. Atribui-se ao século VI antes de Cristo, com as comemorações a Dionísio, embora no Egito já existissem rituais sagrados, danças e representações da natureza com cantos, máscaras sendo utilizadas para contar histórias e se comunicar com o sagrado. O teatro articula o sagrado e o profano, e na materialização das máscaras oferece representação para o visível e o velado.

A capacidade humana de representar, ou seja, de re-apresentar, de tornar presente o vivido, exige grande sofisticação em termos de evolução do pensamento, memória e da capacidade simbólica. Teatro vem de Theatron e Theastai, thea remete a olhar com interesse e tron, lugar. O teatro é um lugar externo e interno, que nos permite um espaço para olhar com interesse. Olhar com interesse para os dramas humanos, o cotidiano, as experiências, as possibilidades de ser, os absurdos, as potências, a crítica social, a análise do mundo, das relações.

O teatro nos permite transitar por diversos territórios: ver a realidade do outro, dos mundos possíveis, dos mundos imagináveis, da realidade que nunca acessamos, de histórias diversas, de histórias que não conhecemos, de realidades íntimas, acesso a conteúdos psíquicos que nos irmanam enquanto humanos: dor, luto, angústia, ciúmes, alegria, felicidade, raiva, perda, superação, compaixão, prazer; o teatro nos leva por todas as emoções e experiências humanas com o paradoxo de estarmos e sermos e não estarmos e não sermos simultaneamente.

Ou seja, vivenciamos algo intimamente, nos identificamos com o texto, com o ator e ao mesmo tempo, estamos em nossa pele. O ator se oferece feito antena e anteparo para o que conseguimos suportar somente através da experiência do outro.

Pesquisas apontam os benefícios para a saúde mental, a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Ir ao teatro amplia as experiências emocionais complexas íntimas e compartilhadas, permite conexões que fortalecem a empatia e o vínculo social, melhora depressão, ansiedade, desenvolve a criatividade, permite elaboração de lutos, desenvolve capacidade de resolução de problemas, fortalece o sentido de trabalho colaborativo.

O olhar sobre diferentes perspectivas é valioso para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, pois auxilia na capacidade de articular ideias, expressar emoções, explorar o corpo, possibilita a construção de identidade, identificações, autoestima, autonomia, pertença, concentração, memória, pensamento, linguagem, expressão corporal, fortalecimento de identidade comunitária, esperança, comunicação aberta, ideias e sentidos.

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Pesquisas revelam impactos positivos na saúde mental de pessoas neurodivergentes, com doenças crônicas, com transtornos mentais e vulnerabilizadas. A possibilidade de vivenciar outras realidades, experimentar diferentes possibilidades existenciais fortalece a esperança, a força do coletivo, diminuição de situações estressoras, desenvolvimento de habilidades, de autorregulação, de elaboração das experiências e da força da expressão, que amplia a comunicação independente das palavras, com a força dos gestos e de outras formas de existir.

As oficinas de teatro apresentam resultados na saúde mental de idosos, contribuindo para a memória, amizade, criatividade, linguagem, desenvolvimento corporal e articulação do pensamento, pois permite ampliar o repertório cultural, contato com histórias de outros mundos, outras culturas, outros tempos.

O brincar é um salto em nossa humanidade. A capacidade de transformar uma coisa em outra, produzir símbolos, é o arcabouço da própria produção do humano. O humano surge quando cria. Segundo Heidegger, "a arte é a morada do ser"; quando criamos, produzimos nossa própria existência. A arte permite mergulhar na essência da vida. A gente se transforma, renova esperanças, ressignifica dores, compreende o que nem sabíamos que precisávamos pensar e entender.

Ir ao teatro nos faz pensar, sentir. Naqueles instantes mágicos de suspensão do tempo, somos transportados para tantos lugares, visitamos tantos espaços dentro de nós que muitas vezes nos eram estrangeiros, habitamos tantas vidas, somos levados pelos personagens a tantos mundos que desfrutamos da capacidade infinita do criar e do ser.

Ao sentir, somos atravessados pela compreensão íntima de afetos e trajetórias de outrem que não conseguiríamos nos aproximar de outra forma. Feito um templo mágico de humanidades, o teatro permite imersão, ampliação, suspensão, elevação, permite o estranhamento, o reconhecimento, a pertença, a identificação, acolher a lágrima, a alegria, o êxtase, a inveja, o ciúme, a agressividade, a saudade, o amor, o encontro, as perdas, o medo, a dúvida, o perdão, a crença, o mistério, a poesia, a paixão, o erotismo, a solidão, o renascer. O impensável se torna possível e o modorrento em nós encontra palavra e forma.

A arte de falar, de partilhar o sentir, de poder ser muitos, nos liberta. O ator permite que também possamos ser muitos, junto com o ator transitamos por dramas, romances, suspense, aventuras, ficções. O teatro mantém a memória viva, individual e coletiva. Aprendemos a delicadeza do gesto, a força do olhar, as múltiplas possibilidades da línguagem e da comunicação, podemos ler o silêncio e as sutilezas. Em tempos de excesso, o teatro ressignifica o valor da experiência, do estar presente.

O teatro do oprimido, inspirado em Paulo Freire, nos lembra de como a arte nos questiona sobre as desigualdades, contradições e pode ajudar com a transformação dos projetos de vida: o que é, o que poderia ter sido e o que pode ser, questionando opressões e injustiças.

Cada teatro aberto é um convite para acessar a alma. Ir ao teatro é o contato com a palavra, com o outro, com o pensamento, o desejo, a fantasia e a memória. Somos seres de paradoxos, ambivalências, e a arte permite integrar o imenso do existir. O teatro traz a radicalidade da realidade e a suspensão do sonhar. Ir ao teatro, é mergulhar na cultura, no imaginário, no simbólico.

Atores, diretores, escritores, nos ajudam a manter a cultura viva, a alma pulsando. Experimente, várias vezes na vida, muitas vezes. Vá sozinho, acompanhado, leve amigos, familiares, leve alunos. As peças que vimos moram em nós, falam de nós, transbordam em nós e desaguam na poesia que nos permite resistir, enfrentar fantasmas, retirar máscaras, experimentar outras falas, roteiros, enredos, parcerias.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.