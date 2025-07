Unifor celebra Colação de Grau de 1800 concludentes do semestre 2025.1

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, celebrou a Colação de Grau de aproximadamente 1,8 mil concludentes do semestre 2025.1 na noite desta sexta-feira (4). Ao todo, o evento reuniu 38 cursos de graduação e 16 de pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados).

Com a presença de familiares, amigos e outros convidados, os estudantes se reuniram na praça da Biblioteca Central, em frente ao Centro de Convivência.

A solenidade foi conduzida pelos professores Allisson Martins, Kátia Patrocínio e Renata Regueira, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG). Na celebração, houve apresentação de grupos artísticos da própria instituição: coral, camerata e Big Band.

O representante do corpo docente, professor Belmondo Rodrigues, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), afirmou que os erros do caminho foram transformados em aprendizado.

"Foi isso que os tornou profissionais mais fortes e cidadãos mais conscientes. O título que receberão é o símbolo de que vocês entenderam que a verdadeira força está em recomeçar, em persistir, em aprender a construir, um pouco a cada dia, a própria história”. Belmondo Rodrigues Professor representante do corpo docente

Para a estudante Damyres de Andrade, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), a Colação de Grau é uma oportunidade para celebrar um dos momentos mais importantes da vida. "Foram anos de aprendizado, dentro e fora das salas de aula, que nos moldaram não apenas como profissionais, mas como seres humanos mais resilientes, empáticos e preparados para o futuro”.

O juramento, conduzido pelo aluno Lucas Valverde, antecedeu a entrega dos certificados de mérito acadêmico.

A outorga de grau foi realizada pelo Reitor da Universidade de Fortaleza, professor Randal Martins Pompeu, marcando oficialmente a conquista dos diplomas pelos concludentes. Já a tradicional queima de fogos marcou o fim da solenidade.

Bolsa Yolanda Queiroz

A Bolsa Yolanda Queiroz, honraria concedida aos alunos com a maior média de cada Centro de Ciência, também foi entregue na noite desta sexta. A premiação garante desconto total em cursos de pós-graduação.

Legenda: Entrega de honrarias foi realizada pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha Foto: Kid Jr.

A entrega foi realizada pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, que celebrou o compromisso da universidade para formar cidadãos conscientes.

"Na Unifor, vocês foram provocados a desenvolver competências que os tornam mais do que profissionais: os tornam cidadãos conscientes e preparados para um mundo em transformação. Nos orgulhamos de acompanhar o crescimento de pessoas assim. Que entendem que o verdadeiro sucesso está em contribuir para o bem coletivo, em deixar uma marca positiva por onde passarem", disse.

Solicitação do diploma

Os estudantes que ainda não estavam aptos a colar grau terão uma nova oportunidade na Colação de Grau Especial referente ao semestre 2025.1, que ocorrerá em 29 de agosto de 2025, caso tenham sanado a pendência acadêmica impeditiva à graduação nesta sexta (4).

A partir deste sábado (5), o graduado pode solicitar o Certificado e o Histórico Escolar por meio do Unifor Online, no menu de Serviços. O diploma, independentemente do curso, será expedido em formato digital, conforme regra do Ministério da Educação (MEC). O prazo para a disponibilização do diploma e do histórico é de até 10 dias úteis.

Legenda: Com a presença de familiares, amigos e outros convidados, os estudantes se reuniram na praça da Biblioteca Central Foto: Kid Jr.

Veja os discursos na íntegra

Lenise Queiroz Rocha, Presidente da Fundação Edson Queiroz

"Boa noite senhoras e senhores, queridos professores, formandos e familiares,

Nesta noite especial, celebramos histórias de esforço, superação e conquistas. Cada rosto aqui presente carrega uma trajetória única, feita de sonhos, noites em claro e desafios vencidos em inúmeras provas. Como esquecer as AV1 e AV2 depois de ouvir essas abreviaturas por tantos semestres??

Este momento é sempre emocionante, não só para vocês, mas também para todos nós que fazemos a Universidade de Fortaleza. Como Presidente da Fundação Edson Queiroz, já participei de 16 Colações de Grau e, em todas, o coração bate forte pelo tamanho da responsabilidade que enfrentamos.

Se aqui estivessem os fundadores, minha mãe Yolanda e meu pai Édson Queiroz, em seu centenário de nascimento, assim como Airton, meu irmão que assumiu por três décadas o destino da Unifor, certamente eles também se envaideceriam do que construíram. E se alegrariam ao ver-nos seguindo firmes no propósito do sonho que realizaram. Estamos honrando este legado a cada geração.

Preparamos profissionais para exercerem o que escolheram para suas vidas com desenvoltura e um dos maiores índices de empregabilidade das instituições de ensino superior do Brasil.

A Unifor se sente honrada por ter sido escolhida por vocês para compartilhar esse processo de formação. Um processo extraordinário de conquistas, mudanças, sonhos e maturidade. Experiências que, certamente, prepararam cada um de vocês para os novos caminhos que se abrem a partir de agora.

Na Unifor, vocês foram provocados a desenvolver competências que os tornam mais do que profissionais: os tornam cidadãos conscientes e preparados para um mundo em transformação, pois vivemos tempos de mudanças rápidas, de incertezas e, ao mesmo tempo, de infinitas possibilidades.

Para aproveitá-las, o diploma isolado não cria as competências necessárias. É preciso ter curiosidade para questionar, coragem para inovar e humildade para aprender e pensar além de si. E é esta a nossa proposta: formar também para o imprevisível."

Belmondo Rodrigues Aragão Junior, professor representante do corpo docente

"Senhoras e Senhores,

É com muita honra que estou aqui para representar os docentes nesta celebração que é, antes de tudo, um testemunho de persistência, transformação e conquista. Hoje celebramos mais do que a conclusão de um ciclo acadêmico, celebramos a jornada que cada um de vocês trilhou. Uma trajetória moldada por gestos de coragem e resiliência. Sabemos que este caminho não foi simples: esteve repleto de desafios que refletiram em aspectos que apenas a experiência individual pode revelar. Cada um de vocês chegou trazendo dúvidas, sonhos e também o medo natural diante do desconhecido. Alguns já sabiam aonde desejavam chegar; outros, com passos mais hesitantes, foram descobrindo o próprio caminho ao longo da trilha.

Neste sentido, a grandeza da formação universitária não está apenas nas conquistas visíveis, mas nos momentos diários em que, mesmo sem garantias, vocês seguiram em frente. Cada escolha de continuar, cada pequena vitória, cada erro transformado em aprendizado: foi isso que os tornou profissionais mais fortes e cidadãos mais conscientes. O título que receberão é o símbolo de que vocês entenderam que a verdadeira força está em recomeçar, em persistir, em aprender a construir, um pouco a cada dia, a própria história. Mas saibam: a estrada que importa começa agora. E é longa, com bifurcações, com promessas e desafios novos. Como nos lembra Alan Turing, o Pai da Computação: “Podemos apenas ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer”. Essa consciência nos convida a seguir adiante, mesmo sem

todas as respostas, confiando na capacidade de aprender, de criar e de transformar. E, se posso desejar algo, é que levem com vocês a inquietude da curiosidade e a coragem dos que sabem que todo conhecimento é apenas o início de algo maior.

Contudo, nenhuma jornada é 100% solitária. Por isso, celebramos também aqueles que, nos bastidores, foram sustentação: famílias, amigos e, claro, nós professores. Foram essas pessoas que, com gestos invisíveis, mantiveram a chama acesa nos dias difíceis. Hoje, como representante docente, compartilho algo: nós também aprendemos com vocês. Por exemplo, em cada pergunta e em cada debate rico inesperado que nos obrigaram a refletir e a melhorar nosso próprio olhar. Esta é a natureza da educação: um processo de transformação mútua. O que reforça o nosso lema “Ensinando e Aprendendo” e o torna cada vez mais legítimo.

Prezados formandos, ser parte de uma universidade é assumir um compromisso com a sociedade. Um compromisso de pensar além dos interesses individuais. De construir pontes. Lembrem-se: mais do que especialistas, o mundo precisa de pessoas éticas, críticas e comprometidas. Afinal, o verdadeiro impacto de uma vida profissional não se mede apenas em resultados, mas no quanto se contribui para um mundo mais justo e humano. Como nos lembra o Prof. Clóvis de Barros Filho: “Não há profissão que não seja em nome do outro. O sentido do trabalho está no outro”. Prezados formandos, para a vida, levem com vocês a coragem que os trouxe até aqui; levem a certeza de que cada passo é poderoso. E lembrem-se: não é apenas o fim de uma etapa, é o nascimento de todas as possibilidades da vida de vocês. Que vocês sejam construtores dos próprios destinos. Que sigam com humildade, com curiosidade no olhar e com a coragem de quem sabe que o futuro se faz, e se refaz, todos os dias. Parabéns! Muito obrigado!".

Damyres Sampaio de Andrade, estudante concludente da Unifor

"Caros Colegas Formandos,

Senhoras e Senhores,

Hoje estamos aqui para celebrar um dos momentos mais marcantes de nossas vidas. Olhamos ao redor e vemos rostos que compartilharam conosco essa caminhada. E, se fecharmos os olhos por um instante, quantos momentos inesquecíveis nos vêm à mente? Cada um com sua história, suas lutas e suas vitórias. Alguns chegaram aqui com a certeza do caminho a seguir, enquanto outros descobriram suas paixões ao longo do percurso. Foram dias de glória, mas também de desafios que pareciam intransponíveis. No entanto, cada obstáculo superado nos trouxe até este momento e, agora, nos lembramos das longas noites de estudo, das provas difíceis, dos momentos de dúvida, mas também dos sorrisos compartilhados, das amizades construídas e do apoio inestimável de nossos professores, familiares e amigos.

Foram anos de aprendizado, dentro e fora das salas de aula, que nos moldaram não apenas como profissionais, mas como seres humanos mais resilientes, empáticos e preparados para o futuro. Esse período de aprendizado, tão intenso e passageiro ao mesmo tempo, nos transformou profundamente, afinal, quem éramos há 5 anos? Durante esse período, cada um de nós trilhou uma trajetória única: alguns conciliando trabalho e estudo; outros, enfrentando a saudade de casa; e muitos descobrindo em si mesmos uma força que jamais imaginaram ter. Foram noites longas de café e livros abertos, dias em que duvidamos de nós mesmos, mas seguimos em frente. Mesmo com caminhos distintos, fomos unidos com o mesmo propósito: crescer, aprender e fazer a diferença.

Hoje, ao recebermos nossos diplomas, não estamos encerrando um ciclo, mas, sim, iniciando um novo capítulo em nossas vidas. Este momento não é o fim, mas o começo de uma jornada repleta de novas oportunidades e desafios. Ao longo dessa caminhada, adquirimos mais do que conhecimento técnico; aprendemos lições valiosas que nos prepararam para enfrentar o mundo com responsabilidade e ética. O verdadeiro sucesso não se mede apenas pelas conquistas individuais, mas pelo impacto positivo que conseguimos gerar na vida daqueles que nos rodeiam, seja por meio de ações, exemplos ou pela contribuição para o bem comum. Que possamos carregar conosco tudo o que vivemos e aprendemos, honrando nosso compromisso com o conhecimento, a ética e a transformação. Que nossa formação seja a base sólida para escolhas conscientes e justas, e que o legado que deixamos ao cruzarmos a vida de alguém, como profissionais, seja o reflexo do cuidado e empenho dedicados a essa caminhada.

A todos que fizeram parte desta jornada, nossa eterna gratidão. Aos colegas aqui presentes, parabéns! E que este seja apenas o começo de uma trajetória brilhante. O futuro nos espera. Que possamos abraçá-lo com coragem, propósito e dedicação. Vamos torná-lo extraordinário! Obrigada!"