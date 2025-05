Unifor tira dúvidas sobre pós-graduação em novo eBook; saiba como baixar

Para quem deseja se destacar profissionalmente, conquistar novas oportunidades ou se reinventar na carreira, um passo estratégico é investir em uma pós-graduação. Pensando em auxiliar quem está em busca de educação continuada, a Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, acaba de lançar o eBook Conhecimento & Carreira com tudo o que o interessado precisa saber para escolher o curso de pós-graduação ideal. O guia é gratuito e está disponível para baixar aqui.

O material reúne informações detalhadas sobre as áreas de atuação, modalidades, diferenciais da instituição e orientações práticas para ajudar o candidato a tomar a melhor decisão quanto ao curso, seja stricto ou lato sensu.

Para a professora Dra. Christina César Praça Brasil, Diretora de Pós-Graduação da Unifor, investir numa pós é fundamental para quem deseja avançar na carreira e conquistar melhores remunerações.

“Profissionais que concluem uma especialização na Unifor podem, sim, aumentar suas chances de promoção e alcançar melhores salários. Estudos indicam que profissionais com pós-graduação podem ter salários significativamente mais altos do que aqueles com apenas graduação, alguns recrutadores enfatizam que cargos de coordenação, executado por profissionais com pós-graduação, podem ter aumento salarial de até 53,7%; enquanto o mestrado ou o doutorado pode elevar a remuneração em até 47,4%”, argumenta a diretora.

O eBook Conhecimento & Carreira traz temas como diferenças entre especialização, MBA, mestrado e doutorado, tendências de mercado; detalha a infraestrutura disponível para os alunos da pós Unifor e destaca oportunidades de intercâmbio e missões internacionais.

“Historicamente, a Unifor mantém parcerias com renomadas instituições de ensino e pesquisa do Brasil e de outros países. Dessa forma, os alunos da pós-graduação lato e stricto sensu podem participar de missões técnicas nacionais e internacionais sempre com acompanhamento de professores experts, no sentido de vivenciar diferentes contextos da sua área profissional”, destaca Christina César.

Para saber mais, baixe o eBook Conhecimento & Carreira.