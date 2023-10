Concurso Caucaia 2023 com salários de até R$ 14 mil divulga edital nesta terça (17); saiba mais

O edital do concurso público para a Prefeitura de Caucaia deve ser divulgado oficialmente nesta terça-feira (17), a partir das 17h. Com 1.920 vagas, além da formação de cadastro de reserva, as oportunidades são para os três níveis de formação — fundamental, médio/técnico e superior —, e ofertam salários de até R$ 14.744,12.

As inscrições para a seleção começam na próxima segunda-feira (23) e ficarão abertas até 30 de novembro deste ano. Os interessados devem manifestar interesse através do site da Cetrede, nesse período, além de pagar a taxa de participação, que terá os valores divulgados ao longo do dia. Em alguns casos, há possibilidade de solicitar a isenção da quantia.

A principal área beneficiada é a da Educação. Ao todo, serão 1.107 oportunidades: 502 vagas para o cargo de professor, cinco para o de psicopedagogo, 500 para o de agente de suporte em educação — auxiliar de sala e cuidador —, além de 100 para o de merendeiro. Os números, inclusive, demonstram que este é o maior concurso da história do município.

Enquanto isso, na área da Saúde, são 65 vagas para médicos, 70 para enfermeiros e 100 para técnicos de enfermagem. O concurso ainda conta com vagas para Guardas Municipais (50), motoristas (70) e auxiliar de serviços gerais (150).

As provas deverão ser aplicadas em 28 de janeiro do próximo ano.

Vagas e cargos do concurso Caucaia 2023

Nível superior: 772 vagas

Analista de Licenciamento Ambiental (2)

Analista de Licenciamento Urbano (2)

Analista de Planejamento Urbano(2)

Analista de Resíduos Sólidos e Políticas Ambientais (2)

Analista de Sistema (2)

Arquiteto (4)

Assistente Social (15)

Auditor do Tesouro Municipal (2)

Bibliotecário (20)

Cirurgião Dentista (10)

Contador (2)

Enfermeiro (70)

Engenheiro Civil (1)

Engenheiro de Recursos Ambientais (2)

Engenheiro Agrônomo (2)

Engenheiro Eletricista (1)

Estatístico (2)

Farmacêutico (5)

Fisioterapeuta (5)

Fonoaudiólogo (2)

Médico Anestesiologista (8)

Médico Cirurgião Geral (8)

Médico Cirurgião Vascular (2)

Médico Clínico Geral (10)

Médico Ginecologista Obstetra (10)

Médico Intensivista (4)

Médico Neuropediatra (4)

Médico Pediatra (10)

Médico Traumatologista (8)

Médico Veterinário (2)

Nutricionista (18)

Pedagogo (5)

Procurador (1)

Professor de Educação Básica - Ciências (10)

Professor de Educação Básica – Educação Física (10)

Professor de Educação Básica - Educação Infantil (30)

Professor de Educação Básica - Especial AEE (5)

Professor de Educação Básica - Geografia (5)

Professor de Educação Básica - História (20)

Professor de Educação Básica - Libras (2)

Professor de Educação Básica - Língua Inglesa (20)

Professor de Educação Básica - Língua Portuguesa (40)

Professor de Educação Básica - Matemática (40)

Professor de Educação Básica - Pedagogo (280)

Psicopedagogo (5)

Professor Educação Básica (Pedagogo) –Indígena - Etnia Tabepa (15)

Professor Educação Básica (Pedagogo) – Indígena - Etnia Anacé (5)

Professor Educação Básica (Pedagogo) - Quilombola (10)

Professor Educação Básica (Pedagogo) - Campo (10)

Psicólogo (20)

Terapeuta Ocupacional (2)

Nível médio/técnico: 898 vagas

Agente de Combate as Endemias (10)

Agente de Saúde (50)

Agente de Suporte em Educação - Auxiliar de Sala (200)

Agente de Suporte em Educação - Cuidador (300)

Agente de Suporte Gerencial - Guarda-Vidas (10)

Agente de Suporte Gerencial - Agente Administrativo (100)

Agente de Suporte Gerencial - Agente de Defesa Civil (4)

Agente de Suporte Gerencial – Motorista Categoria “B” (20)

Agente de Suporte Gerencial – Motorista Categoria “D” (50)

Guarda Municipal (50)

Intérprete de Libras (4)

Técnico de Enfermagem (100)

Nível fundamental: 250 vagas

Auxiliar Operacional - Auxiliar de Serviços Gerais (150)

Auxiliar Operacional - Merendeiro (100)

Cronograma concurso Caucaia 2023