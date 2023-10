Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (16)

O Ceará está com diversas vagas de concursos e de seleções abertas nesta segunda-feira (16). As oportunidades são voltadas para candidatos com níveis médio, técnico e superior de escolaridade. As remunerações no Estado chegam a R$ 12,5 mil.

Atualmente, três municípios, incluindo Fortaleza, selecionam novos servidores. Também há um certame de nível federal com inscrições disponíveis no território cearense, além de cargos em um conselho regional. Abaixo, confira todas as oportunidades.

Concurso Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou três editais de concurso público visando preencher 695 vagas de contratação imediatas, além de formação de cadastro reserva. Com remuneração de até R$ 12,5 mil, a seleção da estatal responsável por administrar os hospitais universitários do País abrange os níveis médio, técnico e superior.

As inscrições para o certame já começaram, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), e seguem até as 23h do dia 30 de outubro.

As oportunidades serão lotadas na administração central da rede Ebserh, além das 41 unidades hospitalares gerida pela estatal, incluindo o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), localizado em Fortaleza. Os interessados em se candidatar podem se inscrever em até dois cargos.

Os interessados em participar devem desembolsar uma taxa que varia entre R$ 90 (médio/técnico) e R$ 110 (superior). Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a solicitar a isenção da tarifa, durante o período de inscrição.

Das 695 vagas, 554 são para a área médica, 106 para a assistencial e 35 para a administrativa. Para se candidatar, é necessário atender aos requisitos específicos de cada cargo, conforme descritos nos editais.

>>> Edital Área Médica

>>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Prefeitura de Itaiçaba

A Prefeitura de Itaiçaba, no Interior do Ceará, abriu concurso público com 183 vagas para diversas áreas da gestão. Há também cadastro de reserva, e os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 11.318. As inscrições ocorrem até o dia 24 de outubro no site do Instituto Consulpam.

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 140, a depender do nível de escolaridade escolhido pelo concorrente.

Nível fundamental: Auxiliar De Serviços Gerais (20); Vigilante Municipal (9); Motorista (8); Gari (10);

Auxiliar De Serviços Gerais (20); Vigilante Municipal (9); Motorista (8); Gari (10); Nível médio/técnico : Agente Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (18); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Secretário Escolar (3); Motorista - Categoria D (3); Agente Rural (1); Tratorista (4); Operador de Máquinas (2); Guarda Sanitário (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (3);

: Agente Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (18); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Secretário Escolar (3); Motorista - Categoria D (3); Agente Rural (1); Tratorista (4); Operador de Máquinas (2); Guarda Sanitário (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (3); Nível superior: Farmacêutico (1); Jornalista (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Bioquímico (1); Professor de Educação Física (2); Psicopedagoga - Professor Pós - Graduado (3); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Assistente Social (2); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Engenheiro Civil (1); Cirurgião Dentista (3); Enfermeira (3); Enfermeira - PSF (2); Médico PSF (2); Professor Pedagogo (42); Professor Língua Portuguesa (4); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Matemática (2); Professor de História (1); Professor Geografia (2); Professor de Ciências (2); Professor de Informática (1)

A prova está prevista para ser aplicadas nos dias 25 ou 26 de novembro, em calendário a ser divulgado pela Prefeitura. Segundo o edital, os candidatos a professores também farão prova discursiva, no mesmos dias da primeira etapa. Os cargos de nível superior ainda terão análise de títulos.

>>> Confira o edital completo

Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC)

A Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC) está com inscrições abertas para concurso público com 128 vagas para agente de trânsito. É preciso ter ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

A remuneração mensal é de R$ 5.561,89. As fases da seleção incluem prova escrita objetiva, avaliação psicológica e prova de capacidade física. Também é necessário realizar curso de formação profissional e avaliação biopsicossocial.

Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de outubro no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preenchendo formulário com informações pessoais. A taxa de inscrição é de R$ 120.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Apuiarés

A Prefeitura de Apuiarés reabriu o período de inscrições para as 126 vagas de concurso público até o dia 23 de outubro. As oportunidades são para diversas áreas e se estendem a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Interessados devem se candidatar através do site da banca organizadora, Consulpam. A taxa para fazer a prova vai de R$ 60 a R$ 140.

A remuneração varia entre R$ 1.320 e R$ 7.151,98. A carga horária dos profissionais aprovados será entre 20 e 40 horas semanais.

>>> Leia o edital completo

Concurso do Creci-CE

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE) abriu inscrições para um concurso público com oito vagas para profissionais de níveis médio e superior, além de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.859,76 a R$ 3.913,83.

São seis vagas para o cargo de Profissional de Suporte Técnico — Serviços Técnico Administrativo, e duas vagas para Profissional Analista Superior — Agente Fiscal.

As inscrições seguem até 7 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Os interessados devem pagar taxas de participação, que variam entre R$ 80 e R$ 120, a depender do cargo. Os candidatos realizam provas objetiva e discursiva no dia 3 de dezembro. A validade do concurso é de dois anos, a partir da data de homologação.

>>> Leia o edital