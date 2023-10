Instituto Centec abre mais de 750 vagas em cursos profissionalizantes online; veja como se inscrever

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abriu inscrições gratuitas, nesta quarta-feira (11), para cursos profissionalizantes online. Ao todo, são 750 vagas distribuídas em sete cursos diferentes para os interessados que residem em qualquer cidade do Ceará.

As aulas serão ofertadas de modo totalmente online, de segunda a sexta-feira, através da plataforma Google Meet, tendo carga horária de 40 horas. Os alunos aprovados no curso receberão certificado. As aulas serão ministradas por professores da Rede CVT.

As oportunidades são divididas em diferentes áreas, como Excelência no Atendimento ao Cliente, Técnicas de Negociação e Vendas, Noções de Segurança do Trabalho, Noções de Operador de Caixa, Ferramentas Digitais, Técnicas de Assistente Administrativo, Noções de Liderança e Gestão de Pessoas, entre outros.

Como se inscrever?

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site da Sisgeti e clicar no banner, na página inicial. As vagas são, apenas, para pessoas que moram no Ceará, com idade a partir de 16 anos e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O aluno deve possuir disponibilidade no horário das aulas e ter a escolaridade e perfil profissional definido para cada curso.

Também é necessário que o aluno tenha acesso a algum aparelho digital (computador, notebook, tablet ou celular) com acesso à internet. Cursos da área de informática devem ser feitos usando computador ou notebook.

Novos cursos são lançados semanalmente, toda segunda-feira, sendo assim, cada aluno poderá se inscrever em, apenas, um curso por vez. Não serão realizadas trocas de curso após a inscrição.

Para se inscrever será necessário fazer o upload dos seguintes documentos:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda familiar;

Comprovante de cadastro no Auxílio Brasil;

Comprovante de cadastro no Mais Infância, se for cadastrado;

Certificado ou histórico de escolaridade, conforme a exigência do curso no qual você está se inscrevendo;

Foto no estilo 3×4.

Após a inscrição ser finalizada, é preciso aguardar o envio do e-mail de comprovação da inscrição e do link de acesso às aulas.

Cursos do Centec

Excelência no Atendimento ao Cliente

Vagas ofertadas: 100 vagas

100 vagas Horário: 19h às 21h e 20h às 22h (noite)

19h às 21h e 20h às 22h (noite) Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

Técnicas de Negociação e Vendas

Vagas ofertadas: 100 vagas

100 vagas Horário: 20h às 22h (noite)

20h às 22h (noite) Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Noções de Segurança do Trabalho

Vagas ofertadas: 50 vagas

50 vagas Horário: 18h às 20h (noite)

18h às 20h (noite) Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Noções de Operador de Caixa

Vagas ofertadas: 100 vagas

100 vagas Horários: 10h às 12h (manhã) ou 18h às 20h (noite)

10h às 12h (manhã) ou 18h às 20h (noite) Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

Ferramentas Digitais

Vagas ofertadas: 200 vagas

200 vagas Horários: 8h às 10h (manhã), 14h às 16h (tarde) ou 19h às 21h (noite)

8h às 10h (manhã), 14h às 16h (tarde) ou 19h às 21h (noite) Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

Ensino Médio incompleto Ter noções de informática

Técnicas de Assistente Administrativo

Vagas ofertadas: 50 vagas

50 vagas Horário: 18h às 20h (noite)

18h às 20h (noite) Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

Noções de Liderança e Gestão de Pessoas