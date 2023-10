Concurso Inpe 2023: edital é divulgado com salários a partir de R$ 6,7 mil

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com sede em São José dos Campos, abriu edital com 44 vagas para o cargo de pesquisador, sendo 43 oportunidades para Pesquisador Adjunto e 1 uma para Pesquisador Associado. Os detalhes do concurso público foram divulgados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9).

A oportunidade já havia sido anunciada em julho. No entanto, a direção do Instituto declarou que a quantidade ainda era insuficiente.

O salário para Pesquisador Adjunto I é de R$ 6.710,29, subindo para R$ 14.274,86 se a remuneração for com Retribuição por Titulação (RT) Doutorado. Já no caso do Pesquisador Associado I, o salário é de R$ 7.617,64, podendo aumentar para R$ 16.134,86 na remuneração com Retribuição por Titulação (RT) Doutorado.

Oportunidades

As 44 vagas para pesquisador são divididas nas seguintes especialidades:

Dinâmica de voo

Microeletromecânica

Dispositivos armazenadores de energia

Inteligência artificial aplicada à análise e modelagem de dados de fenômenos naturais

Processamento de alto desempenho

Aplicação de redes de sensores e Internet das Coisas

Solidificação de ligas metálicas

Combustíveis e propelentes líquidos

Interações Biosfera-Atmosfera, Ciência do Sistema Terrestre

Modelagem do sistema terrestre

Sensoriamento remoto de sistemas aquáticos

Sensoriamento remoto

Sensoriamento remoto e inteligência artificial

Sensoriamento remoto

Sensoriamento remoto e geoprocessamento

Sensoriamento remoto da atmosfera

Sensoriamento remoto da atmosfera e previsão imediata ("nowcasting")

Modelagem numérica dos processos de superfície e camada limite planetária da atmosfera

Modelagem numérica dos processos de superfície e camada limite planetária da atmosfera

Modelagem numérica de processos físicos na atmosfera

Modelagem numérica de processos físicos na atmosfera

Modelagem numérica do Sistema Terrestre com ênfase em assimilação de dados

Modelagem do Sistema Terrestre com ênfase em processos da Criosfera

Cosmologia com observações e modelagem da radiação cósmica de fundo em microondas e/ou com o estudo da transição de 21 cm do Hidrogênio neutro

Astrofísica estelar

Astrofísica de ondas gravitacionais

Astrofísica de raios X e/ou gama, incluindo o domínio de conhecimento de redução de dados oriundos de missões de raios X e/ou gama

Astrofísica experimental; Física Solar observacional

Astronomia multimensageira

Clima Espacial; Geofísica Espacial

Clima espacial; Geofísica Espacial

Clima Espacial; Geofísica Espacial

Clima Espacial; Geofísica Espacial

Clima Espacial; Física Solar e Geofísica Espacial

Clima Espacial; Geofísica Espacial

Espectropolarimetria Solar

Interação solar-terrestre, magnetosfera externa e raios cósmicos

Média e Alta Atmosfera

Processos ionosféricos dos setores equatoriais e de baixas latitudes

Magnetosferas Planetárias e Acoplamento Eletrodinâmico

Fenômenos solar-terrestre-ionosférico-atmosféricos e raios cósmicos.

Como se inscrever?

As inscrições abrem às 16h do dia 31 de outubro e seguem até às 16h do dia 4 de dezembro. Os candidatos interessados devem acessar o site.

O valor da inscrição varia a depender do cargo. Confira: