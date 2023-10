Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

Há diversos concursos e seleções públicas para atuação no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (9). As oportunidades em oferta têm remuneração de até R$ 12,5 mil.

Ministério Público Federal - Estágio

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF) está com inscrições abertas para processo seletivo de estagiários de graduação em Direito. As oportunidades são para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as unidades em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral. O prazo de inscrição e para envio dos documentos é esta quarta-feira (11).

O programa de estágio oferece bolsa de R$ 976 e auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado presencialmente. Os estagiários da instituição contam ainda com a concessão de seguro contra acidentes pessoais.

A jornada semanal para a vaga é de 20 horas, que pode ser cumprida em regime híbrido, alternando dias de atividades presenciais com dias de atividades remotas.

As inscrições para o programa de estágio do MPF são feitas em duas etapas. Os interessados devem, inicialmente, realizar a pré-inscrição, preenchendo a ficha de inscrição disponibilizada no site do Ministério Público Federal no Ceará.

Para confirmar a participação, é necessário enviar, digitalmente, os documentos previstos no edital da área.

>> Veja edital

Concurso Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou três editais de concurso público visando preencher 695 vagas de contratação imediatas, além de formação de cadastro reserva. Com remuneração de até R$ 12,5 mil, a seleção da estatal responsável por administrar os hospitais universitários do País abrange os níveis médio, técnico e superior.

As inscrições para o certame já começaram, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), e seguem até as 23h do dia 30 de outubro.

As oportunidades serão lotadas na administração central da rede Ebserh, além das 41 unidades hospitalares gerida pela estatal, incluindo o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), localizado em Fortaleza. Os interessados em se candidatar podem se inscrever em até dois cargos.

Os interessados em participar devem desembolsar uma taxa que varia entre R$ 90 (médio/técnico) e R$ 110 (superior). Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a solicitar a isenção da tarifa, durante o período de inscrição.

Das 695 vagas, 554 são para a área médica, 106 para a assistencial e 35 para a administrativa. Para se candidatar, é necessário atender aos requisitos específicos de cada cargo, conforme descritos nos editais.

>>> Edital Área Médica

>>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Prefeitura de Itaiçaba

A Prefeitura de Itaiçaba, no Interior do Ceará, abriu novo concurso público com 183 vagas para diversas áreas da gestão. Há também cadastro de reserva, e os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 11.318. As inscrições ocorrem até o dia 24 de outubro no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 140, a depender do nível de escolaridade escolhido pelo concorrente.

Nível fundamental: Auxiliar De Serviços Gerais (20); Vigilante Municipal (9); Motorista (8); Gari (10);

Auxiliar De Serviços Gerais (20); Vigilante Municipal (9); Motorista (8); Gari (10); Nível médio/técnico : Agente Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (18); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Secretário Escolar (3); Motorista - Categoria D (3); Agente Rural (1); Tratorista (4); Operador de Máquinas (2); Guarda Sanitário (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (3);

: Agente Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (18); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Secretário Escolar (3); Motorista - Categoria D (3); Agente Rural (1); Tratorista (4); Operador de Máquinas (2); Guarda Sanitário (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (3); Nível superior: Farmacêutico (1); Jornalista (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Bioquímico (1); Professor de Educação Física (2); Psicopedagoga - Professor Pós - Graduado (3); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Assistente Social (2); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Engenheiro Civil (1); Cirurgião Dentista (3); Enfermeira (3); Enfermeira - PSF (2); Médico PSF (2); Professor Pedagogo (42); Professor Língua Portuguesa (4); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Matemática (2); Professor de História (1); Professor Geografia (2); Professor de Ciências (2); Professor de Informática (1)

A prova está prevista para ser aplicadas nos dias 25 ou 26 de novembro, em calendário a ser divulgado pela Prefeitura. Segundo o edital, os candidatos a professores também farão prova discursiva, no mesmos dias da primeira etapa. Os cargos de nível superior ainda terão análise de títulos.

>>> Confira o edital completo

Prefeitura de Fortaleza - AMC

A Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC) aceita inscrições para concurso público com 128 vagas para agente de trânsito. É preciso ter ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

A remuneração mensal é de R$ 5.561,89. As fases da seleção incluem prova escrita objetiva, avaliação psicológica e prova de capacidade física. Também é necessário realizar curso de formação profissional e avaliação biopsicossocial.

Os interessados devem se inscrever até o dia 15 no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preenchendo formulário com informações pessoais. A taxa de inscrição é de R$ 120.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Quixeramobim

A Prefeitura de Quixeramobim abriu processo seletivo para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. São ofertadas 33 vagas de posse imediata, além de formação de cadastro de reserva

A remuneração para os dois cargos é de R$ 2.640, com carga-horária semanal de 40h. Os candidatos devem ter ensino nível médio completo e que o candidato resida na microrregião escolhida para atuar. Também é necessário curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas.

Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (10), exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam. A taxa cobrada é de R$ 90.

>> Confira o edital completo