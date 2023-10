MPF seleciona estagiários de Direito no Ceará; veja detalhes

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF) está com inscrições abertas para processo seletivo de estagiários de graduação em Direito. As oportunidades são para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as unidades em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral.

O programa de estágio oferece bolsa de R$ 976 e auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado presencialmente. Os estagiários da instituição contam ainda com a concessão de seguro contra acidentes pessoais.

A jornada semanal para a vaga é de 20 horas, que pode ser cumprida em regime híbrido, alternando dias de atividades presenciais com dias de atividades remotas.

>> Veja edital

Como se inscrever?

As inscrições para o programa de estágio do MPF são feitas em duas etapas. Os interessados devem, inicialmente, realizar a pré-inscrição, preenchendo a ficha de inscrição disponibilizada no site do Ministério Público Federal no Ceará.

Para confirmar a participação, é necessário enviar, de forma digital, os documentos previstos no edital da área. O prazo de inscrição e para envio dos documentos é 11 de outubro.

Será realizada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada na data provável de 22 de outubro. O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, além de cotas étnico-raciais.