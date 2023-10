Concurso da Prefeitura de Itaiçaba tem 183 vagas com salário de até R$ 11,3 mil; veja detalhes

A Prefeitura de Itaiçaba, no Interior do Ceará, abriu novo concurso público com 183 vagas para diversas áreas da gestão. Há também cadastro de reserva, e os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 11.318,00.

As inscrições ocorrem até o dia 24 de outubro no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 140, a depender do nível de escolaridade escolhido pelo concorrente.

Veja as vagas

Nível fundamental: Auxiliar De Serviços Gerais (20); Vigilante Municipal (9); Motorista (8); Gari (10);

Auxiliar De Serviços Gerais (20); Vigilante Municipal (9); Motorista (8); Gari (10); Nível médio/técnico : Agente Fiscal (1); Auxiliar Administrativo (18); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Secretário Escolar (3); Motorista - Categoria D (3); Agente Rural (1); Tratorista (4); Operador de Máquinas (2); Guarda Sanitário (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (3);

Nível superior: Farmacêutico (1); Jornalista (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Bioquímico (1); Professor de Educação Física (2); Psicopedagoga - Professor Pós - Graduado (3); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Assistente Social (2); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Engenheiro Civil (1); Cirurgião Dentista (3); Enfermeira (3); Enfermeira - PSF (2); Médico PSF (2); Professor Pedagogo (42); Professor Língua Portuguesa (4); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Matemática (2); Professor de História (1); Professor Geografia (2); Professor de Ciências (2); Professor de Informática (1)

>>> Confira o edital completo

Os inscritos passaram por uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha, prevista para ser aplicadas nos dias 25 ou 26 de novembro, em calendário a ser divulgado pela Prefeitura.

Segundo o edital, os candidatos a professores também farão prova discursiva, no mesmos dias da primeira etapa. Os cargos de nível superior ainda terão análise de títulos.