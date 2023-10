Concurso Ebserh publica edital com 695 vagas para Ceará e outros estados; veja salários e cargos

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou, nessa segunda-feira (2), três editais de concurso público visando preencher 695 vagas de contração imediatas, além de formação de cadastro reserva. Com remuneração de até R$ 12,5 mil, a seleção da estatal responsável por administrar os hospitais universitários do País abrange os níveis médio, técnico e superior.

As inscrições para o certame começam nesta quinta-feira (4), a partir das 10h, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo para se candidatar termina às 23h da sexta-feira (6).

Os interessados em participar devem desembolsar uma taxa que varia entre R$ 90 (médio/técnico) e R$ 110 (superior). Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de médula óssea têm direito a solicitar a isenção da tarifa, durante o período de inscrição.

Veja também

Das 695 vagas, 554 são para a área médica, 106 para a assistencial e 35 para a administrativa. Para se candidatar, é necessário atender aos requisitos específicos de cada cargo, conforme descritos nos editais.

>>> Edital Área Médica

>>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Cargos e áreas de atuação

As oportunidades serão lotadas na administração central da rede Ebserh, além das 41 unidades hospitalares gerida pela estatal, incluindo o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), localizado em Fortaleza.

Os interessados em se candidatar podem se inscrever em até dois cargos, se assim desejar, desde que um deles seja de nível médio e o outro de nível superior, conforme informações dos editais.

Abaixo, confira todos os cargos disponíveis no concurso da Ebserh:

Nível Superior

Advogado;

Analista Administrativo - Administração;

Analista Administrativo - Administração Hospitalar;

Analista Administrativo - Biblioteconomia;

Analista Administrativo - Contabilidade;

Analista Administrativo - Economia;

Analista Administrativo - Estatística;

Analista Administrativo - Gestão Hospitalar;

Analista Administrativo - Publicidade e Propaganda;

Analista Administrativo - Qualquer Nível Superior;

Analista Administrativo - Relações Públicas;

Analista Administrativo – Saúde Coletiva;

Analista de Tecnologia da Informação;

Arquiteto;

Assistente Social;

Biólogo;

Biomédico;

Cirurgião Dentista;

Enfermeiro;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Clínico;

Engenheiro de Produção;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Engenheiro Eletricista;

Engenheiro Mecânico;

Farmacêutico;

Físico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Jornalista;

Médico;

Nutricionista;

Pedagogo;

Profissional de Educação Física;

Psicólogo;

Terapeuta Ocupacional.

Nível Médio/Técnico

Assistente Administrativo;

Técnico em Análises Clínicas;

Técnico em Citopatologia;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Farmácia;

Técnico em Necropsia;

Técnico em Prótese Dentária;

Técnico em Química;

Técnico em Radiologia;

Técnico em Saúde Bucal;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Tecnólogo em Gestão Hospitalar.

Como será a seleção

O concurso Ebserh para as áreas médica e assistencial é composto por duas etapas: prova objetiva e análise de títulos. Já para o setor administrativo são três fases, além das duas citadas anteriormente há também a avaliação discursiva.

Os teste objetivos serão aplicados no Distrito Federal e em todas as capitais do País, entre elas Fortaleza, na mesma data: 17 de dezembro deste ano. No entanto, o horário de aplicação varia dependendo do nível de escolaridade: para os cargos do médio/técnico, acontece no período vespertino, enquanto o superior no matutino.

A prova objetiva avaliará conhecimentos básicos, em 30 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação-SUS e Legislação Ebserh, além de 20 perguntas sobre conhecimentos específicos.