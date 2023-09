Concurso do Itamaraty publica edital com 50 vagas e salário de até R$ 10 mil

O edital para o concurso do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), foi publicado nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da União (DOU). O certame conta com 50 vagas para nível superior, com salários de mais de R$ 10 mil.

As oportunidades são para o cargo de chancelaria. Os interessados em participar devem ser brasileiros, maiores de 18 anos e possuir ensino superior, em qualquer área. Os candidatos podem se inscrever entre os dias 22 de setembro e 11 de outubro. A taxa de participação é de R$ 120 — participantes do Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de médula óssea têm direito a solicitar isenção do valor durante o mesmo período.

Do total de vagas, 37 são de ampla concorrência, três para candidatos com deficiência e 10 para negros. A Cebraspe é a banca responsável pelo concurso.

Os selecionados atuarão em regime de 40 horas semanais de trabalho e receberão um salário de R$ 10.169,77. O cargo de chancelaria inclui atividades de formulação, implementação e execução dos atos de análise técnica e gestão administrativa necessários ao desenvolvimento da política externa brasileira.

Como será o concurso?

A seleção será composta por duas etapas: a primeira acontece em 10 de dezembro deste ano e inclui prova objetiva e discursiva. As avaliações analisam as seguintes competências:

Prova objetiva

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Licitações e Contratos;

Contabilidade;

Direito Internacional Público;

Administração Pública;

Informática.

Prova discursiva

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa.

A última fase é o curso de formação, com 40h de duração. Ambas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório.