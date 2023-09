Governo do Ceará abre primeiro curso profissionalizante gratuito de Inteligência Artificial

O Governo do Ceará terá o primeiro curso profissionalizante de Inteligência Artificial (AI) no Estado. A formação é realizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado (Secitece), por meio de contrato de gestão firmado com o Instituto Centec.

A partir desta segunda-feira (18), os interessados poderão se inscrever pelo site do curso.

Assuntos relacionados

Ao todo, serão 50 vagas, com início das aulas previsto para o dia 25 deste mês, se estendendo até o dia 1º de novembro. O curso ocorrerá de segunda a sexta, das 18h às 21h, de forma virtual. A carga horária é de 80 horas.

O público-alvo da formação é de pessoas a partir de 16 anos. No curso, os alunos irão aprender noções básicas da utilização da IA no dia a dia e no mercado de trabalho, como ela vem sendo e será aplicada cada vez mais no nosso cotidiano como assistentes virtuais, na saúde para diagnósticos médicos mais precisos, mobilidade, educação, meio ambiente entre tantas outras áreas.