TRE-CE abre seleção para estagiários de pós-graduação; remuneração chega a R$ 3,5 mil

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu nessa quinta-feira (14) as inscrições para seleção de estagiários de pós-graduação nas áreas de Estatística, Tecnologia da Informação (TI) e áreas afins.

As inscrições vão até o próximo dia 24. Interessados devem acessar o portal da Universidade Patativa do Assaré (UPA) para o envio da documentação.

Serão ofertadas 12 vagas distribuídas nas seguintes áreas: ciber segurança, business intelligence, Dba, Estatística, Redes, Gestão de Serviços de TI, DevOps e Projetos e Contratos.

>>> Acesse o edital completo

Assuntos relacionados

Seleção

Conforme o TRE-CE a seleção ocorrerá em duas fases: análise curricular e entrevistas presenciais. Os candidatos que não forem aprovados terão a possibilidade de prestar estágio voluntário no órgão.

O estágio terá uma jornada de 25 horas semanais compatíveis com os horários do curso de pós-graduação e de funcionamento do TRE-CE. Contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 2 anos.

Benefícios

Os selecionados terão direto a uma bolsa-auxílio mensal, no valor de R$ 3,5 mil, bem como o auxílio-transporte, que será pago por dia efetivamente estagiado.

Além das bolsas, os estagiários terão direito a seguro contra acidentes pessoais, certidão para currículo ao final e participação em cursos, seminários, entre outros.