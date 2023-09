Concurso da AMC abre inscrições nesta quinta (14); salário é de R$ 5.561 para nível médio

A Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC) abre inscrições nesta quinta-feira (14), a partir das 14h, para concurso público com 128 vagas para agente de trânsito. Conforme o edital, divulgado ainda no início deste mês, o salário dos aprovados será de R$ 5.561,89.

Estão aptos a participar os candidatos com ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

As inscrições seguem abertas até o dia 15 de outubro.

Para se inscrever, é preciso acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 120.

Seis etapas de concurso

Segundo informações também estipuladas no edital do concurso público, a seleção está sob responsabilidade do Imparh e terá seis etapas:

prova objetiva

prova de avaliação psicológica

prova de capacidade física

curso de formação profissional

procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros)

(para candidatos negros) procedimento biopsicossocial (para candidatos com deficiência)

A previsão é que a primeira fase ocorra no dia 3 de dezembro, com a aplicação da prova objetiva escrita.