Concurso da Prefeitura de Apuiarés tem 126 vagas e remuneração de R$ 7,1 mil; veja detalhes

A Prefeitura de Apuiarés, no interior do Ceará, está com 126 vagas de concurso público abertas. As oportunidades são para diversas áreas e se estendem a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

A remuneração varia entre R$ 1.320 e R$ 7.151,98. A carga horária dos profissionais aprovados será entre 20 e 40 horas semanais.

O período de inscrições abriu nessa terça-feira (12) e vai até o próximo dia 4 de outubro, no site da organizadora Consulpam. A taxa para fazer a prova vai de R$ 60 a R$ 140.

>> Leia o edital completo

Um exame objetivo será aplicado no dia 19 de novembro. Os cargos de nível superior também passarão por prova de títulos.

Veja os cargos e número de vagas: